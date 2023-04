Lyt til artiklen

Fem blev dræbt og ni såret ved et skyderi i banken Old National Bank i Louisville i USA mandag, inden gerningsmanden selv blev dræbt under en skudveksling med politiet.

Mens han gik rundt og skød folk i banken, livestreamede han til internettet. Gerningsmanden var en 25-årig tidligere ansat i banken, Connor Sturgeon.

Mordvåbnet, en AR-15 riffel, bliver nu sandsynligvis bortauktioneret, oplyser myndighederne, skriver BBC.

Det har fået byens borgmester, Demokraten Craig Greenberg, til at kræve ændringer i den måde, konfiskerede våben håndteres.

Borgmester i Louisville, Craig Greenberg, holdt tirsdag pressemøde efter skudepisoden mandag, hvor seks blev dræbt. Borgmesteren raser over, at det våben, der blev brugt til massakren, formodentlig skal videresælges på en politiauktion. Foto: MICHAEL SWENSEN/Getty Image/AFP/Scanpix Vis mere Borgmester i Louisville, Craig Greenberg, holdt tirsdag pressemøde efter skudepisoden mandag, hvor seks blev dræbt. Borgmesteren raser over, at det våben, der blev brugt til massakren, formodentlig skal videresælges på en politiauktion. Foto: MICHAEL SWENSEN/Getty Image/AFP/Scanpix

»I henhold til den nuværende lov i Kentucky vil kampgeværet, der blev brugt til at myrde fem af vores naboer og skyde mod betjente, en dag blive bortauktioneret,« sagde Greenberg på tirsdagens pressekonference ifølge BBC.

»Tænk over det. Det mordvåben vil være tilbage på gaden.«

Louisville ligger i den amerikanske delstat Kentucky, og her dikterer de nuværende love, at våben konfiskeret af det lokale politi overdrages til delstatspolitiet, som så sælger det på auktion. Det gælder også våben, der er blevet brugt til drab.

Borgmester Craig Greenberg har før kritiseret loven om at videresælge konfiskerede våben.

Mandag morgen den den 25-årige Connor Sturgeon ind i en filial af Old National Bank bevæbnet med en riffel, mens han livestreamede på Instagram – cirka kl. 8.38 lokal tid faldt det første skud under et morgenmøde inden bankens åbning. Foto: LUKE SHARRETT/Getty Images/AFP/Scanpix Vis mere Mandag morgen den den 25-årige Connor Sturgeon ind i en filial af Old National Bank bevæbnet med en riffel, mens han livestreamede på Instagram – cirka kl. 8.38 lokal tid faldt det første skud under et morgenmøde inden bankens åbning. Foto: LUKE SHARRETT/Getty Images/AFP/Scanpix

Han gav i februar byens politi besked på at midlertidigt deaktivere beslaglagte våben. Desuden blev de udstyret med en advarselsetiket, inden de blev sendt til delstatspolitiet.

'Dødbringende våben som det her var årsag til 146 dødsfald i Louisville i 2022. 14 af dødsfaldene var børn', stod der på advarselsetikkerne.

Craig Greenberg var selv ved at blive dræbt under et skyderi i hans kampagnekontor i februar 2022.

En 22-årig mand ønskede at forhindre, at Craig Greenberg blev valgt til borgmester, og mødte op på kampagnekontoret og begyndte at skyde løs. Pistolen havde han købt samme morgen, skriver APNews.

Dagen forinden var han taget til Craig Greenbergs hjem, men havde forladt det igen, da den pistol, han havde medbragt, ikke virkede.

