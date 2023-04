Lyt til artiklen

Naboen Kera Allgeier sagde det, der i virkeligheden er blevet sagt så mange gange før.

»Jeg havde aldrig forestillet mig, at sådan noget kunne ske. Han virkede ikke til at være sådan en type,« lød det.

Men Connor Sturgeon gjorde det alligevel.

Den 25-årige mand er af politiet i den amerikanske by Louisville blevet identificeret som gerningsmanden bag det seneste masseskyderi i USA.

Det var i denne filial af Old National Bank, at masseskyderiet fandt sted. Foto: MICHAEL SWENSEN Vis mere Det var i denne filial af Old National Bank, at masseskyderiet fandt sted. Foto: MICHAEL SWENSEN

Mandag morgen gik han ind i en filial af Old National Bank bevæbnet med en riffel, mens han livestreamede på Instagram – cirka kl. 8.38 lokal tid faldt det første skud under et morgenmøde inden bankens åbning.

Rebecca Buchheit-Sims deltog i mødet via en videoforbindelse.

»Jeg så folk blive slået ihjel. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal sige det,« fortæller hun:

»Jeg er fyldt med lige dele chok og vantro over at se det udspille sig foran øjnene på mig.«

Et andet unavngivent vidne, der var til stede, har forklaret:

»Jeg så ikke hans ansigt, for vi var i et mødelokale. Men dem, der sad ved siden af mig, blev ramt. Jeg har deres blod på mig.«

Andre ansatte søgte tilflugt i en bankboks, mens forbipasserende vidner har forklaret, hvordan man udefra kunne se ruderne i banken blive skudt i stykker.

I løbet af natten til tirsdag er antallet af dødsofre blevet opjusteret til seks: 63-årige Tommy Elliott, 40-årige Joshua Barrick, 57-årige Deana Eckert, 64-årige Jim Tutt og 45-årige Juliana Farmer.

Sørgende borgere i Louisville ved en mindehøjtidelighed. Foto: JEFFREY DEAN Vis mere Sørgende borgere i Louisville ved en mindehøjtidelighed. Foto: JEFFREY DEAN

Og de var altså alle ansatte i Old National Bank, hvor også Connor Sturgeon arbejdede.

Yderligere otte personer blev såret i skyderiet, heriblandt tre betjente. Gerningsmanden blev også selv dræbt mandag efter skududvekslinger med politiet.

Endnu har politiet ikke udtalt sig om et muligt motiv for mandagens tragiske hændelse, men iblandt flere medier er der forlydender om, at den formodede gerningsmand skulle have fået besked om, at han skulle fyres.

Ifølge en database, som administreres af Northeastern University, Associated Press og USA Today Louisville har der nu været 15 masseskyderier med mindst fire dødsofre i USA bare i år.

Der har været 146 skyderier, hvor mindst fire personer er blevet dræbt eller såret.

Og guvernøren i staten Kentucky, Andy Beshear, blev på lige så brutal, statistisk vis den anden guvernør i USA, der inden for bare få uger har oplevet at miste en nær ven i et masseskyderi.

»Tommy Elliott hjalp mig med at opbygge min karriere som advokat. Han hjalp mig med at blive guvernør. Han gav mig råd om at blive en god far. Han var en utrolig ven,« sagde han mandag under et stærkt følelsesladet pressemøde om den afdøde vicedirektør i Old National Bank:

»Han var en af de personer, jeg talte allermest med.«

Politiet var massivt til stede ved banken. Foto: JEFFREY DEAN Vis mere Politiet var massivt til stede ved banken. Foto: JEFFREY DEAN

Overlevende kollegaer til drabsmanden Connor Sturgeon bruger ord som »afslappet«, »monoton« og »intelligent« til at beskrive ham.

En anonym ven siger cirka det samme og tilføjer:

»Jeg ved, at alle altid siger det om masseskyderne, men jeg havde virkelig ikke forventet, at han ville blive sådan en.«

Men det blev Connor Sturgeon alligevel.

Kilder: The Washington Post, Fox News, ABC News, Daily Beast, CNN, New York Post