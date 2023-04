Søndag aften var det meningen, at togene skulle køre som normalt igen efter en hel weekend med lammelser.

Men mails med fotos fra B.T.s læsere vidner om noget andet.

Her kan man blandt andet se en perron på Slagelse Station være overfyldt med mennesker klokken 21.

En B.T.-læser, der har sendt flere fotos fra stationen, fortæller, at hun var dybt chokeret over menneskemængden.

Hun skulle selv fra Aalborg til Næstved:

»Men togene var simpelthen så proppede, så man ikke kunne være nogle steder. Da vi kom til Slagelse holdt toget stille meget længe, så jeg steg ud og tog bussen,« lyder det.

»Der var fyldt med folk alle steder, også ude på perronen, der var sort af mennesker. Man kunne næsten ikke trække vejret.«

Kvinden fortæller, at DSB-ansatte blev ved med at sige i højttaleren, at toget ville køre om 10 minutter, men det gjorde det altså ikke, fortæller hun.

B.T. har spurgt DSBs pressetjeneste, hvorfor togene ikke kører som lovet, og her lyder det, at der skulle have være frigivet to spor klokken 20.

Men det var altså ikke sket.

Der har kun været frigivet ét spor, hvilket har givet massive forsinkelser søndag aften.

Ifølge pressetjenesten skulle andet spor netop være blevet frigivet klokken 22.