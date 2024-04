For at kunne udbedre en skade på togstrækningen mellem Ejby og Aarup, bliver det nødvendigt at spærre begge spor helt mandag aften.

Det skriver Banedanmark på X.

Dermed vil der fra klokken 20.30 og resten af driftsdøgnet ikke køre tog mellem Odense og Fredericia.

Der er indsat togbusser på strækningen.

Tidligere på dagen kunne man fortsat benytte det ene spor, men det er altså ikke tilfældet mandag aften.