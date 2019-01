Caroline Wozniacki er færdig ved WTA-turneringen ASB Classic efter et nederlag i to sæt til Bianca Andreescu.

Anden runde blev endestationen for Caroline Wozniacki i den danske tennisstjernes første turnering i 2019.

Torsdag røg hun ud af WTA-turneringen ASB Classic, der afholdes i Auckland i New Zealand, efter et nederlag i to sæt til den 18-årige useedede canadier Bianca Andreescu med cifrene 4-6, 4-6.

Kampen var præget af flere pauser. Begge spillere måtte undervejs modtage behandling, ligesom flere mindre regnskyl resulterede i kortvarige spilstop.

Den danske tennisdronning lagde ud med et servees, men det var Andreescu, der startede kampen bedst.

Den unge canadier spillede frigjort, mens Wozniacki virkede anspændt. Canadieren tog sin første skalp, da hun i femte parti brød danskerens serv og bragte sig foran 3-2.

Ved stillingen 3-4 måtte Wozniacki tilkalde turneringens læge og gå en tur i omklædningsrummet for at få behandling. Senere i kampen kunne man se danskeren sætte forbindinger på maven.

Efter et par minutter i omklædningsrummet luntede Wozniacki tilbage på banen og greb sin ketsjer.

Pausen gjorde i første omgang danskeren godt. I det efterfølgende parti lykkedes det nemlig at bryde Andreescus serv, så der igen var lighed på pointtavlen.

Men canadieren svarede tilbage med det samme ved at vinde i Wozniackis udlæg, og så kunne Andreescu kort efter selv serve sættet i hus.

Wozniackis spil fortsatte med at halte i andet sæt.

I tredje parti brød canadieren igen danskerens serv, efter at Wozniacki sendte en bold i nettet. Men danskeren kom igen ved at bryde tilbage efter et spilstop på grund af behandling til Andreescu og en kort periode med regn.

Som andet sæt skred frem, begyndte trætheden at melde sig hos Andreescu.

Men den 18-årige canadier kæmpede videre og lykkedes med at bryde Wozniacki serv til stillingen 5-4, så hun selv fik muligheden for at serve sejren hjem.

Det gjorde Andreescu, der dermed tog karrierens indtil videre største sejr.

/ritzau/