OB-spillerne kiggede hinanden i øjnene efter nullerten mod AGF mandag aften og blev enige om, at de var bedst.

Men slutresultatet viste 0-0, så striberne måtte gå skuffede fra banen, og derfor var det også en tydeligt frustreret Mads Frøkjær efter kampen.

»Det er frustrerende, at vi ikke får de tre point i en kamp, hvor det ene point ikke betyder noget,« sagde han til B.T.

»Man kan aldrig være tilfreds med 0-0, om man har spillet fantastisk eller forfærdeligt. 0-0 gider man ikke spille. Vi kan ikke bruge det til noget,« fortsatte han.

Han kunne dog alligevel finde trøst i spillet, der i perioder var godt.

»Men vi skal have tre point, så de næste tre kampe bliver altafgørende.«

Frøkjær, der selv spillede en godkendt kamp uden for alvor at ramme det magiske niveau fra tidligere på efteråret, kaldte OBs præstation for tålmodig, ligesom fynboerne skabte en fin mængde chancer.

»Men vi skal lægge bolden i nettet, når vi får muligheden, og det gør vi ikke i dag,« sagde Frøkjær.

Mads Frøkjær lagde ikke skjul på, at resultaterne svinger for meget – som de gør for de fleste hold i Superligaen, mener han.

»Det handler om at ramme en stime, men vi har spillet for mange uafgjorte, så vi skal til at vinde.«

Han tror dog på, at der ligger markant flere point og venter på OB i de kommende uger.

»Vi skal blive ved med at være tålmodige på bolden, turde spille og så skal vi lukke af som i dag,« fortsatte Frøkjær, der kunne se Issam Jebali gøre comeback mandag aften.

Siden tuneseren udgik med en skade mod netop AGF i august, har Mads Frøkjær haft sit udgangspunkt centralt i offensiven med stor succes. Nu skal der pludselig være plads til begge igen.

»Vi skal have alle spillere klar. Vi er mange gode spillere, der kan presse hinanden.«

»Jeg synes, jeg har vist, at jeg stadig skal spille centralt. Om det så må være fra bænken, jeg kommer ind, eller om jeg starter inde, må være op til træneren.«

»Jeg er her for at gøre mit bedste, men jeg er glad på Issams vegne, at han er kommet over skaden,« fortsatte Frøkjær, der var frustreret, da han blev skiftet ud efter 75 minutter.

»Jeg ville gerne blive inde for at blive afgørende for klubben og fansene. Det må jeg gøre næste gang.«