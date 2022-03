AGF er i store, store problemer. Og spørgsmålet er nu, om situationen er så problematisk, at det ender med at koste David Nielsen jobbet som træner?

Mandagens nederlag til FC Nordsjælland har sendt AGF på randen af knockout, når det gælder slutspillet.

AGF ligger lige nu uden for det gode selskab og har brug for et mirakel for at fravriste Randers sjettepladsen, som giver adgang til det slutspil, der er aarhusianernes målsætning.

David Nielsens mandskab har fem point op til Randers, og der er seks point tilbage at spille om. Og i næste runde skal AGF møde Brøndby på udebane. Når man lige har tabt til bundholdene FCN og Vejle, så er det svært at se et scenario, hvor det hele ender med at flaske sig sådan, at AGF klemmer sig med i slutspillet.

På bundlinjen står, at AGF er i krise – og i ‘gamle dage’ hvor ledelsen trykkede flittigt på fyringsknappen, ville det være umuligt at forestille sig, at en cheftræner havde overlevet den situation, som David Nielsen står i.

For hvis vi lige zoomer lidt ud, så bevæger AGF-projektet sig i en helt forkert retning lige nu.

Det begyndte ellers så godt for David Nielsen, som stille og roligt fik sat gang i en positiv udvikling, efter han satte sig i trænersædet i oktober 2017.

De første par sæsoner endte man i nedrykningsspillet og kæmpede sig frem til playoffkampene om en plads i Europa League. Og i sæsonen 2019/20 kom den store succes så, da AGF snuppede bronzen og fik medaljer for første gang i 23 år.

Reelt burde man faktisk have fået sølv, men i de sidste to kampe forærede AGFerne mere eller mindre andenpladsen til FCK.

Det ændrede dog ikke på, at holdet så bundsolidt ud, og euforien omkring David Nielsen ville ingen ende tage. Der blev snakket om, at AGF nu endelig havde fundet manden, der var i stand til at hive sværdet op af stenen.

Men siden er det gået gevaldigt ned ad bakke.

Godt nok var man med i slutspillet sidste år og fik en fjerdeplads, men afstanden op til Brøndby, FCM og FCK var blevet større – både i forhold til point og spil.

Og i denne sæson er det altså blevet meget værre for AGF, som er blevet overhalet af flere klubber – på en god dag ligner David Nielsens udvalgte nu et middelmådigt Superliga-hold.

Det kommer vel at mærke efter et sommertransfervindue, hvor klubben gravede dybt i pengekassen og brugte flere millioner end normalt på at forstærke sig.

Når vi samtidig tænker på, at David Nielsen nu har haft fire et halvt år til at sætte sit præg på tingene i Aarhus … Ja, så begynder der at tegne sig et billede af, at der er noget, der ikke fungerer.

Spørgsmålet er derfor, om direktør Jacob Nielsen og sportschef Stig Inge Bjørnebye stadig har troen på, at David Nielsen er den rigtige mand til opgaven. Og om de har den nødvendige tålmodighed. Lige nu kan de i hvert fald umuligt være tilfredse med det, de ser på banen.

Det efterlader David Nielsen i en ekstremt presset situation, og det er indiskutabelt, at han aktuelt er den mest fyringstruede træner i Superligaen.