Der er travlt på kontorerne i Parken for tiden, og det skyldes ikke mindst en relativt heftig transferaktivitet i FC København.

Københavnerne har et brandvarmt salgsemne i Mohamed Daramy, men sportsdirektør Peter Christiansen har også haft travlt med at færdiggøre en aftale med en ny offensivspiller. Han hedder Luther Singh og er ifølge B.T.s oplysninger så godt som på plads som ny FCK-spiller.

Den 24-årige sydafrikaner er ejet af portugisiske Braga, men han har måttet tage et trin ned for at vise sine fodboldkvaliteter frem siden skiftet dertil i 2019 fra svenske GAIS. Hos først Chaves så Moreirense og senest Pacos Ferreira har kantspilleren fået sin spilletid.

Og her har han altså vist sig nok frem til, at FC København har slået til og nu henter spilleren til København.

Luther Singh. Foto: KAZUHIRO NOGI Vis mere Luther Singh. Foto: KAZUHIRO NOGI

Luther Singh har mest af alt spillet på kanten, og i sidste sæson blev det i 29 kampe til fem mål og fem oplæg for Pacos Ferreira i den bedste portugisiske række.

Det er FC Københavns naturlige håb, at Luther Singh kan ride videre på de tal og gøre sig gældende som en offensiv forstærkning i Superligaen, hvor man blandt andre har brugt Jens Stage på den lidt uvante position som højre kant.

Her kan den 24-årige sydafrikaner sagtens gøre sig, men han har dog spillet de fleste af sine kampe i den seneste sæson på venstrekanten. En position, som Mohamed Daramy har vist sig så godt frem på, at han lige nu jagtes af Club Brugge.

Der er altså nok at tage sig til på sportsdirektør Peter Christiansens kontor her to uger før, at transfervinduet lukker i.