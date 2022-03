Brøndby-ejer Jan Bech Andersen håber på, at Brøndby fremadrettet kan lave endnu større millionindkøb på spillersiden.

Og det er på trods af, at der stadig er et stykke vej op til både FC København og FC Midtjylland på den front, slår han fast.

De rigtige spillere må godt koste lidt mere for Brøndby i fremtiden.

»Vi skal være klar til at lave de rigtige investeringer og give lidt flere penge for de rigtige spillere. Dels skal de kunne støtte nogle af de unge spillere, hvis det er etablerede spillere, vi henter, eller så skal det være unge spillere med stort salgspotentiale. Det er ingen hemmelighed, at det er vores strategi,« siger Jan Bech Andersen til B.T.

Og det skyldes ikke mindst salget af blandt andre Jesper Lindstrøm og Morten Frendrup. Her mener Brøndby-ejeren, at klubben har vist, at man er på rette vej.

»Jeg siger ikke, det er et paradigmeskifte, men det er alligevel lidt i form af salget Jesper Lindstrøm og Morten Frendrup. Det er to spillere, der kan give os 100 millioner kroner plus bonusser over tid. Og vi sælger endda til to af top-5-ligaerne i Europa. Det er et vidnesbyrd om det, vi har sat i søen. Det betyder også, at vi forhåbentlig kommer op på en anden klinge med hensyn til transferer,« siger han til B.T.

Selvom Brøndby ikke kan gøre meget ved, at FC København og FC Midtjylland spillede med transfermusklerne i januar, var Brøndby aktive i transfervinduet i forsøget på at hente profiler til Vestegnen – ud over Carl Björk, Frederik Alves og Joe Bell, der landede i klubben.



»Vi så i januar, hvordan de andre klubber virkelig begyndte at skrue op for gashåndtaget. Jamen, det kan vi ikke gøre ret meget ved. Det ligger ikke lige i kortene, at vi skulle smide penge til højre og venstre. Når det så er sagt, kigger vi hele tiden på mulighederne.«

»Vi sendte nogle markante profiler af sted, og vi kiggede på, hvordan vi kunne få de positioner genbesat. Det har vi fået, men det var også nogle ting, der ikke lykkedes, fordi vi ikke kunne få fat i de spillere. Det arbejder vi videre med. Men bare fordi de andre skruer op, gør vi ikke det samme med vores forretning. Det går simpelthen ikke,« lyder det fra Jan Bech Andersen.

Kommer vi til at se jer lave køb for 20-30-40 millioner?

»Det håber jeg da, vi gør over tid. Men med hensyn til afskrivninger og lønninger er vi bare nødt til at bygge på stille og roligt i stedet for at tage et kæmpe kvantespring. Det er vi ikke gearet til lige nu. Men hvis den rigtige mulighed kommer, er vi også parat til at lave den rigtige investering,« lyder det.



Han peger på, at pengene 'otte-ni gange ud af ti' vil vinde det danske mesterskab. Og så skal Brøndby være klar, når det glipper, og holde fast i målsætningen om at være en top-3-klub.



»Der vil komme udsving, ligesom der gjorde sidste år, men vi ser allerede i år, hvordan det ligger til. Så må vi andre følge med. Vores opgave er at kigge indad og påvirke de ting, vi kan. Vi ved jo ikke, om de andre lægger mere på, eller om de begynder at slække på budgettet. Vores mål er, at vi skal komme tættere på de to foran os og øge distancen til de andre ni klubber,« siger han.

Brøndby går ind i slutspillet på en øjeblikkelig tredjeplads med otte point op til FC København på førstepladsen og med to point op til FC Midtjylland på andenpladsen.