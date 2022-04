Cheftræner i AGF, David Nielsen, har noget af en opgave, han skal løse frem mod klubbens opgør mod Vejle søndag.

Den fem midtbanespillere Nicolai Poulsen, Albert Grønbæk, Mikael Anderson, Benjamin Hvidt og Zach Duncan er alle ude med karantæne eller skader.

Det efterlader holdet med to midtbanefolk i Frederik Brandhof og Jack Wilshere til tre positioner.

Derfor er der lagt op til et formationsskifte til opgøret mod Vejle.

»Vi har prøvet lidt forskelligt i dag med Yann (Bisseck red.) på midtbanen, tre bagved og to angribere. Nu skal vi hjem og se video, og se hvad der ser bedst ud. Så det ligner en formationssændring, som det ser ud lige nu,« siger David Nielsen og fortsætter.

»Vi har ikke lagt os fast på noget endnu. Vi er ikke i mål med den her kombination endnu. Det er klart, vi er udfordret, det kan alle jo se.«

Uanset hvad David Nielsen lægger sig fast på, så kommer holdet ikke til at parkere bussen mod Vejle hjemme, men holdet skal spille klogt.

»Vi skal da være offensive, men vi har også et friskt kombineret hold på banen. Vi skal gøre det klogeste. Vi skal gøre det rigtige, vi ved ikke så meget om Vejle med ny træner, vi kommer til at have et godt hold på banen, og en specifik kampplan.«

»Vi kommer ikke til at gå ud og pakke os ned, når vi møder Vejle hjemme, men vi kommer til at have et hold på banen med lidt andre relationer.«

AGF møder Vejle på Ceres Park søndag klokken 14.00.