En kvinde på 41 lever sammen med en mand, men er begyndt at tænde på sin kvindelige kollega.

I tvivl om min seksualitet

Jeg er en kvinde på 41 år, og jeg er så meget i tvivl om min seksualitet.

Jeg har de seneste fire år taget mig selv i at kigge efter andre kvinder, og jeg har i de seneste to år været tiltrukket af en kvindelig kollega.

Jeg har levet sammen med en mand i syv år, men jeg er ikke tiltrukket af ham, og vi har heller ikke haft sex i tre år. Derfor har jeg også besluttet mig for at forlade ham, men jeg er stadig tiltrukket af min kvindelige kollega.

Min datter på 20 har nu fortalt mig, hun er biseksuel, og jeg overvejer, om jeg skal fortælle hende om min egen situation. Jeg er frustreret over, hvad der pludselig sker med mig, siden jeg pludselig bliver tiltrukket af mit eget køn (se svaret under billedet)?

Jeppe Hald er national projektleder af Sexlinien, der rådgiver unge. Han har mange års erfaring med seksualrådgivning. Vis mere Jeppe Hald er national projektleder af Sexlinien, der rådgiver unge. Han har mange års erfaring med seksualrådgivning.

Prøv at have sex med en kvinde

Biseksualitet kan sagtens være noget, man opdager senere i livet. Måske har du følt det tidligere, men så udvikler det sig i løbet af ens liv, for seksualitet kan sagtens være en plastisk størrelse.

Du har sikkert ikke tidligere har været vant til at overveje din egen seksualitet, fordi alle bare forventer, man er heteroseksuel. Der er flere måder at være biseksuel på – nogle har bare sex med partnere af alle køn, mens andre føler sig også følelsesmæssigt tiltrukket af og har kæresteforhold med både mænd og kvinder.

Nu er det så gået op for dig, at du har lyst til kvinder, og hvad gør man så? Du har allerede besluttet dig for at forlade din mand, så det sætter dig fri til at udforske din lyst. Du kan for eksempel oprette en datingprofil, som henvender sig til kvinder, og du kan prøve at opsøge miljøer, hvor der færdes biseksuelle kvinder og lesbiske for at se, om du føler dig hjemme der. For eksempel har foreningen LGBT+Danmark en gruppe for biseksuelle.

Og så prøv at gå på date med en kvinde og hav sex med en kvinde, uden at du behøver at springe ud og sige det til dine omgivelser. Det gælder også din datter. Det er nok vigtigere, du får lidt mere styr på dig selv, før du taler med din datter. Og så nyd det – det er skønt at udforske sin seksualitet, og din proces er helt normal.