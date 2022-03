Det var to kolde piger, man kunne spotte ude foran Rema 1000 i Aalborg Øst sidste fredag.

Men de to 12-årige veninder, Sophia og Silje, stod der med et formål, der gjorde kulden udholdelig.

De skulle nemlig samle så mange penge som muligt ind til Ukraine.

»Pigerne stillede sig ud foran butikken klokken 15 og stod der i tre timer. Folk var simpelthen så søde og kom og købte nogle ting eller bare lagde penge ved dem til det gode formål,« siger Inge Skov, der er mor til Sophia.

Pigernes mødre havde hjulpet med at bage kager, som de kunne sælge, og op til salgsdagen havde veninderne siddet sammen efter skole og lavet smykker i ukrainske farver, som de også kunne sælge på dagen.

Menuen bød også på flødeboller i veninderne bod. Foto: Privat Vis mere Menuen bød også på flødeboller i veninderne bod. Foto: Privat

Ideen kom, da Sophias mor snakkede med nogle andre voksne om, at den værste følelse i forbindelse med krigen i Ukraine var, at man ikke følte, man kunne gøre noget.

Og det var en følelse, der også viste sig at være til stede i Sophia, for da hendes mor foreslog at starte indsamlingsboden med en veninde, udbrød hun »ja!« med det samme.

Efter tre timer i vinterkulden solgte Sophia og Silje de sidste ting på Facebook og talte, hvor meget de havde samlet ind.

3.381 kroner lød resultatet på.

»Pigerne donerede alle pengene til indsamlingen, der var på tv, og de var så enormt stolte. Det havde jo simpelthen været så koldt at stå foran Remaen, men da de sendte pengene afsted, sagde Sophia, 'Mor, det var bare det hele værd',« fortæller Inge Skov og afslutter glad:

»Siljes mor og jeg er to meget stolte mødre lige nu.«