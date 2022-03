“Fuck dig, nej vi snakkes ikke (...) fucking lille danske nazi perker!”

Det kan ikke altid svare sig at være høflig.

Det måtte den journaliststuderende, Esben Cronbach, sande, da han kontaktede sidste års mest omtalte danske kunstner og manden bag værket Take the Money and Run, Jens Haaning.

Den unge studerende havde sendt kunstneren, der blev verdensberømt for at få 500.000 kroner til et kunstværk af Kunsten i Aalborg og aldrig levere pengene tilbage, en forespørgsel om interview. En forespørgsel, der fik den noget bratte afslutning.

Det skriver Frihedsbrevet, som både har været i kontakt med den journaliststuderende og kunstner Jens Haaning på sms.

Mediet var ikke meget mere heldig med tonen fra kunstneren, der bad journalisten »finde en bedre historie og ringe med den i stedet for.«

Kunstner Jens Haaning på taxa-tur rundt til steder, der har med indvandring at gøre. Han har flere værker med på en udstilling på Københavns Museum om indvandringen i København. "At blive københavner" hedder udstillingen der stiller skarpt på identitet, indvandring og tilhørsforhold i byen. Foto: Morten Germund Vis mere Kunstner Jens Haaning på taxa-tur rundt til steder, der har med indvandring at gøre. Han har flere værker med på en udstilling på Københavns Museum om indvandringen i København. "At blive københavner" hedder udstillingen der stiller skarpt på identitet, indvandring og tilhørsforhold i byen. Foto: Morten Germund

På Twitter har Esben Cronbach selv offentliggjort noget af korresponcen mellem ham selv og Jens Haaning fra i mandags, hvor tonen i første omgang er sober. Kunstneren ønsker ikke at deltage i noget presseomtale før september, hvortil Esben Cronbach høfligt svarer:

»Helt i orden - vi snakkes,« efterfulgt af en smiley.

Det fik kunstneren op i det røde felt.

»Fuck dig, nej vi snakkes ikke. Men ja, du kan melde dig igen, men først efter 15. september – fucking lille danske Nazi perker !« lød den fulde besked retur fra Jens Haaning, der også har et civilt søgsmål hængende over sig.

Sådan endte kunstværket med at se ud - uden skyggen af penge. Foto: Kunsten Vis mere Sådan endte kunstværket med at se ud - uden skyggen af penge. Foto: Kunsten

I januar meddelte Kunsten således, at de vil sagsøge for at få pengene retur.

Den journaliststuderende, Esben Cronbach, afviser i øvrigt selv overfor Frihedsbrevet, at han skulle være nazist.

»Jeg har oplevet, at nogle har sagt nej til interview på en lidt vrissen måde, men det her er i en helt anden liga. Jeg er heller aldrig blevet kaldt nogen af de ord før,« siger Esben Cronbach til Frihedsbrevet.

B.T. har fulgt historien om Jens Haanings kunstværk og siden sigtelse tæt.

Blandt andet har vi fortalt hvordan kunstereren efter det nordjyske kunstmuseums sigtelse, har truet med at rejse erstatningskrav mod selvsamme museum, der hyrede ham.