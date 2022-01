Hvad ville du bruge en halv million på?

Værket 'Take the Money and Run' er gået verden rundt med de blanke lærreder og den forsvundne halve million, der skulle have været derpå.

Nu fortæller kunstneren bag selv, hvorfor han aldrig gav museet Kunsten deres penge, og hvorfor han agter at beholde pengene, om han så ender i fængsel for det. Og hvad han vil bruge pengene på.

Ideen til at beholde pengene kom, efter museet Kunsten bad manden bag værket, Jens Haaning, lægge 100.000 kroner ud for færdiggørelsen af værket. Men de penge havde han ikke liggende. Til gengæld havde han jo den halve million fra museet. Han ville ikke finde sig i udnyttelsen, han syntes foregik, så han kom på en ganske enkel idé: han tog pengene og løb. Det fortæller han til Zetland.

»De penge kommer aldrig tilbage. Nogensinde,« konstaterer han. For værket er jo, at han har brudt aftalen med museet og taget pengene. Og kommer pengene tilbage, er kunstværket ødelagt.

Og Kunsten kan for øvrigt bare komme an med deres retslige efterspil, som de nu har startet, hvis man spørger Jens Haaning. Han er nemlig ikke bange for at komme i fængsel.

Men hvad bruger man så en halv million på? En lang luksusferie? Rolexure, cashmeresweatere og Dom Perignon? Nej.

»Hør her. Jeg har taget de penge for at forbedre min skrantende økonomi. Det er ingen hemmelighed. Men der er ingen af de penge, der hverken er blevet brugt eller vil blive brugt til noget ekstraordinært. Vi har ikke noget øget forbrug eller noget. Det er bare til den ganske almindelige husholdning,« svarer han i Zetland.

Så om Kunsten ender med at skulle skrue bissen på, om Jens Haaning rent faktisk ender i fængsl, eller om hans syn på essensen af værket ændrer sig, vides ikke. For »det er jo mig, der bestemmer,« griner kunstneren slutteligt.