»Tag pengene og løb.«

Det er navnet på det omdiskuterede kunstværk, der har været omtalt i flere danske medier.

Og nu er det nået ud over landets grænser og helt til USA, hvor blandt andet The Washington Post omtaler det spektakulære stunt, hvor kunstneren bag værket har snuppet de 550.000 kroner, han lånte af det aalborgensiske kunstmuseum Kunsten til brug for sit kunstværk.

Også andre store medier som The Daily Mail, Bloomberg, USA Today og Euronews omtaler nyheden.

På The Washington Post' Twitter-profil, hvor de også deler nyheden, er der opbakning til kunstværket med kommentarer som:

'Ærlig talt, så har jeg aldrig været mere inspireret af kunst før, og jeg har besøgt nogle af de bedste museer rundt omkring i verden'

'Det er genialt'

'Man må bare elske nogle kunstnere'

Men ikke alle er enige i, at det er en genialitet.

'Han burde i fængsel', skriver en bruger, mens en anden konkluderer: 'Tyveri er ikke kunst.'

Kunstereren bag værket, Jens Haaning, og museumsdirektør for Kunsten, Lasse Andersson har tidligere været live igennem i radioen, hvor bølgerne gik højt.