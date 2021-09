Bølgerne gik højt, da weekendens vel nok mest omdiskuterede kunstværk blev debatteret i radioen.

Det foregik i P1 Morgen, da kunstner Jens Haaning og museumsdirektør Lasse Andersson var direkte igennem.

Debatten var centreret om det kunstværk, som Jens Haaning har leveret til museet Kunsten i Aalborg. I forbindelse med værkets opståen har museet lånt Haaning en halv million kroner til værket, som skulle være en del af udstillingen.

Men da værket nåede frem fredag, var der ingen penge at se.

Jens Haaning. Foto: Morten Germund

I P1 Morgen spurgte værterne ind til, hvor pengene er, eftersom det er noget, Jens Haaning 'skal rode med', sagde værterne. Og det fik niveauet til at hæve sig hos Jens Haaning:

»Hvorfor skal jeg rode med det? Jeg har lavet et fantastisk værk. Hallo. Hvorfor skal jeg rode med det? Hvorfor er jeg med i radioen, hvad fanden er jeres problem? Værket er, at der mangler en halv million,« lød svaret med hård tone.

Sagen er, at Kunsten bestilte et værk til udstillingen 'Work it out', der skildrer individet i et moderne arbejdsliv.

Værket skulle vise to hvide glasrammer, hvorpå der skulle hænge 25.702 euro og 338.122 kroner i fysiske kontanter.

Lasse Andersson. Foto: Henning Bagger

Men da glasrammerne ankom, var der ingen spor af pengene. Lasse Andersson sagde fredag til Berlingske, at han ikke ved, hvor pengene befinder sig:

»Det er selvfølgelig et problem, hvis ikke han har tænkt sig at betale pengene tilbage,« sagde Lasse Andersen.

I P1 Morgen kommer Jens Haaning ikke nærmere ind på, hvor pengene er. Men han holder fast i, at museet ikke får pengene igen. Der er nemlig ikke tale om tyveri, men om kontraktbrud.

Og kontraktbruddet er en del af værket, siger Jens Haaning. Han påpeger videre, at han har lavet et værk, der skildrer hans arbejdssituation frem for andres.

Kunstværket er lige nu udstillet på Kunsten, og Lasse Andersson siger også, at han er glad for kunstværket.

Dog har det ikke været aftalen mellem parterne, og direktøren forventer således, at pengene er tilbagebetalt til januar.