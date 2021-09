25.702 euro og 338.122 danske kroner i kolde kontanter. Klistret fast på en hvid ramme bag et udstillingsglas.

Det var det kunstværk, som det nordjyske museum Kunsten forventede, at kunstneren Jens Haaning ville levere til en spritny udstilling. Men fredag fik museet en mærkværdig overraskelse.

Godt nok modtog man rammerne med tilhørende glasvægge. Men de fysiske pengesedler, der skulle have været, og som i alt tæller 550.000 kroner, manglede. Det skriver Berlingske.

Vel at mærke penge, som museet har lånt til Jens Haaning.

Udover billedrammerne lå der også en besked med ordene 'Take the Money and Run (Tag pengene og løb, red.).

Hvad der er blevet af pengene, ved direktøren for Kunsten, Lasse Andersson, ikke noget om.

»Det er selvfølgelig et problem, hvis ikke han har tænkt sig at betale pengene tilbage,« siger Lasse Andersen.

Alligevel har direktøren valgt at udstille værket, da det 'peger ind i udstillingen'.

Lasse Andersson. Foto: Henning Bagger

Udstillingen åbnede fredag under titlen 'Work it out' og skildrer individet i et moderne arbejdsliv. Til trods for, at værket passer ind i udstillingen, forventer han dog, at de udlånte penge finder vej tilbage til museet.

Ifølge direktøren er der nemlig indgået en kontrakt, hvori der står, at pengene skal være tilbagebetalt senest 14. januar 2022.

Over for Nordjyske indrømmer Jens Haaning, at værket er et andet, end det der var aftalen med museet. Ifølge ham viser værket, hvordan kunstnere bliver behandlet af institutioner.

»Det har intet med hævn at gøre. Jeg har jo ikke brug for de penge, det er jo ikke det. Jeg ved ikke, hvad de forventer, at danske kunstnere forventer. At vi som danske kunstnere lever af vores ægtefæller, bistandshjælp eller invalidepension?«