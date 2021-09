Nedbrud og vrede danskere.

Det beskriver flere af de timer, der foreløbigt er gået, siden Energistyrelsen klokken ni tirsdag morgen åbnede for deres digitale venteværelse for de danskere, der vil søge tilskud til boligforbedringer, der sparer energi.

Én time senere – klokken ti – åbnede ansøgningsrunden så, hvor alle, der har siddet i kø mellem klokken ni og ti, er blevet tildelt et tilfældigt kønummer.

Men der gik blot en time før, at SparEnergi, som hører under Energistyrelsen, i et opslag på Facebook meddelte, at tilskudskøen var sat på pause på grund af problemer med NemID-login.

Først klokken 13.53 – godt tre timer senere – kunne SparEnergi meddele på Facebook, at køen nu er åben igen.

Forløbet har indtil videre affødt megen vrede hos danskere i kommentarfeltet på Facebook, der blandt andet skriver:

»Og nu bruger borgerne for 3. gang i år 1-2 hele arbejdsdage på at sidde i kø – og sikkert igen forgæves, når det så til sidst meldes ud, at puljen er opbrugt.«

»Vi er faktisk nogle, som har taget fri for at søge, og måden dette her foregår, kan I umuligt synes er fair«

»Fuldstændig sindssyg måde man skal søge tilskud på«

Ligeledes er der en, der i kommentarfeltet spørger: »Hvad med dem der mistede deres tur (under nedbruddet, red.)?«

Hvortil SparEnergi svarer: »Det er desværre ikke noget, vi har et svar på lige i øjeblikket. Jeg giver dig en melding, når vi ved mere.«

Planen er, at køen lukker ned klokken 20 i aften, og såfremt der ikke er nok ansøgninger, vil køen genåbne onsdag morgen kl. 08.00. Også det er der flere, der reagerer på i kommentarfeltet:

»Er det fortsat planen, at køen lukker ned kl. 20:00 som først annonceret? Det går ikke oven på 2,5 timers pause ud af fire timers drift. Vi er mange, der har taget fri til at søge og IKKE bare kan fortsætte i morgen.«

Det bliver bakket op af en bruger, der skriver:

»Med de forsinkelser, fejl og mangler på udbedringer som lovet fra sidst, så håber jeg ikke de seriøst lukker klokken 20:00?!«

Seneste melding fra SparEnergi er, at de i øjeblikket lukker få ind i ansøgningsportalen ad gangen for at sikre, at systemet kan håndtere det, og at de arbejder på at øge hastigheden i samarbejde med deres leverandører.