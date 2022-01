Kunststykket, der ikke indeholdt noget, gik verden rundt.

Men manden bag 'Take the Money and run', Jens Haaning, tog pengene - og har stadig ikke leveret dem tilbage, stik modsat aftalen med det aalborgensiske museum Kunsten.

Ifølge Jens Haaning selv var det for at sætte fokus på kunstners dårlige arbejdsvilkår.

Lasse Andersson, der er direktør på museet, satte i oktober ord på sine delte meninger om kunstnerens stunt og de forsvundne 550.000.

»Det er jo en ekstraordinær oplevelse på godt og ondt. Det bliver meget ensidigt, når det handler om de penge, der ikke er der. Men der er jo også et kunstværk, hvor kunstneren forsøger at fortælle noget,« sagde han.

Og nu er det nok mest af alt blevet på ondt, at Jens Haaning tog sig flere kunstneriske friheder end forventet.

Han har nemlig ikke afleveret pengene tilbage inden for tidsfristen, som var 16. januar.

Derfor ser Kunsten sig nu nødsaget til at sagsøge ham.

»Det er en ulykkelig sag, som vi helst havde set løst gennem dialog med Jens Haaning. Kunstnerne er vores vigtigste samarbejdspartnere, og derfor er det ikke en situation, vi er glade for. Vi tager dette skridt, fordi vi har et ansvar over for de private fonde, som støtter denne udstilling økonomisk,« forklarer Lasse Andersson.

Dog vil de ikke politianmelde Jens Haaning, fordi det vil være at "eskalere sagen yderligere".

Jens Haaning har blandt andet udtalt til DR, at han ikke har tænkt sig at give museet pengene tilbage.