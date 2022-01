Manden bag det efterhånden verdensberømte kunstværk 'Take the money and run', Jens Haaning, overvejer nu at rejse et erstatningskrav mod museet Kunsten i Aalborg.

Det siger han til Politiken.

»Kunsten i Aalborg har ikke skrevet under på en indlånskontrakt af værket 'Take the Money and Run'. Derfor må de ikke fotografere det eller videredistribuere fotografier af det. De har ikke rettighederne til det,« siger han.

Det vakte international opmærksomhed, da Kunsten udstillede værket 'Take the money and run'.

Sådan endte kunstværket med at se ud - uden skyggen af penge. Foto: Kunsten Vis mere Sådan endte kunstværket med at se ud - uden skyggen af penge. Foto: Kunsten

Mest fordi, at museet var blevet stillet et værk i udsigt, hvor over en halv million kroner i kontanter skulle udstilles i to rammer, som hver repræsenterede en gennemsnitlig årsløn for henholdsvis en dansker og en østriger, men da værket dukkede op på museet, var der blot to tomme rammer og pengene var væk.

Selv har Jens Haaning udtalt, at det er det, der er værket: At han har taget pengene.

Det er museet, der har lånt Jens Haaning pengene og de penge, mener museet, med henvisning til den kontrakt, der er indgået, skulle betales tilbage 16. januar 2022.

Det er de imidlertid ikke blevet, og museets direktør, Lasse Andersson, har tilkendegivet, at han vil lægge sag an mod Jens Haaning for at få pengene tilbage.

»Vi tager dette skridt, fordi vi har et ansvar over for de private fonde, som støtter denne udstilling økonomisk, og vi har et ansvar over for vores gæster i forhold til at give dem så mange oplevelser som muligt for pengene,« har Lasse Andersson tidligere sagt til Ritzau.

Jens Haaning har dog afvist at betale pengene tilbage.