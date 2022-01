Mængden af elbiler på de danske veje er kun gået en eneste vej i den seneste tid.

»Efterspørgslen er nærmest eksploderet de seneste måneder i takt med, at længe ventede nye elbils-modeller er ankommet til Danmark,« siger Bjarne Nielsen, der er direktør i Nielsen Car Group.

Den store bilforhandler har i egne butikker mærket, hvordan interessen har været stigende gennem 2021.

Tal fra Bilstatistik.dk viser da også, hvordan salget af rene elbiler sidste år for første nogensinde overgik salget af dieselbiler. Se her:

Her blev der solgt 24.920 nye elbiler, mens der blev solgt 23.922 nye dieselbiler i et år, hvor der dog samlet set blev solgt et færre antal biler end set i mange på grund af nedlukninger og leverancebøvl.

Eller som Bjarne Nielsen siger det: »I dag er der langt flere kunder, der vil have en elbil, end nogensinde før,« lyder det fra bilforhandleren.

Data viser videre, at det især har været mod slutningen af 2021, at salget af elbiler har fået et tryk på speederen. Fra første til andet halvår steg andelen af solgte elbiler i forhold til det samlede antal af solgte biler med 136 procent.

I sidste kvartal blev det eksempelvis solgt mere end dobbelt så mange elbiler som dieselbiler.

Elbiler udgjorde i årets sidste tre måneder næsten 22 procent af det samlede bilsalg.

»Dieselbilerne er så småt på vej til at blive udfaset i den brede befolkning – det er der ikke længere tvivl om. Og det går hurtigere, end de fleste havde forventet. Dieselbilernes CO₂-udledning udløser højere afgifter, og samtidig er det begyndt at blive mere besværligt at have en dieselbil, da de store byer – også i Danmark – indfører miljøzoner, som ældre dieselbiler ikke må køre ind i,« forklarer Bjarne Nielsen.

Han mener i øvrigt, at stigningen i antallet af elbiler kunne have været endnu større, end den i virkeligheden har været.

»Paradoksalt nok kan vi slet ikke følge med efterspørgslen, og vi kunne sælge langt flere nye elbiler, hvis vi havde mulighed for at få dem hurtigere fra importørerne, siger Bjarne Nielsen og henviser til mangel på mikrochips og flaskehalse i produktionen.