Det var lige ved at gå rigtig galt.

Safiya Abbas kom kørende med normal hastighed på en dag på Istedgade på Vesterbro i København, da hun pludselig måtte hakke bremsen i og håbe på det bedste.

For ud på vejen løb, hvad hun skyder til at være en seks-syvårig dreng, som hun meget tæt på at ramme med sin bil.



'Jeg håber virkelig folk vil lære deres børn at begå sig i trafikken, og fortælle hvilke fatale konsekvenser, det kan få. Jeg kom i dag (onsdag, red.) kørende på Istedgade, hvor en seks-syvårig dreng kom drønende over vejen uden at orientere sig. Jeg nåede heldigvis at klodse bremsen, modkørende var ekstremt tæt på at ramme, da han havnede imellem os,' har Safiya skrevet i et opslag på Facebook.

B.T. har efterfølgende snakket med Safiya Abbas, der forklarer yderligere, at hun var få centimeter fra at ramme ham. Selvom en ulykke heldigvis ikke indtraf, så var hun alligevel ramt af episoden.

»Jeg må erkende, at jeg var nødsaget til at holde ind til siden, for lige at trække vejret efterfølgende. Vi snakker to sekunder, så havde jeg ramt ham. Han blev 'heldigvis' fanget imellem min bil og den modkørende, så han stod sikkert.«

»Nu bor jeg jo selv på Vesterbro, og når man kører på Istedgade, kan man altid forvente, der sker noget. Det kan være alt fra en mor, som trækker direkte ud foran dig eller børn, der kommer farende over vejen. Det er folk, der går uden orientering, fordi de forventer, os bilister holder tilbage.«

Det er desværre næsten hverdagskost for Safiya Abbas, når hun kører gennem Vesterbro, at man skal være yderst opmærksom.

Safiya deler opråb efter en hændelse på Istedgade. Hun opfordrer til, at man lærer børn og unge bedre, hvordan man skal forholde sig i trafikken.

Safiya har ikke selv børn, men hun opfordrer dog alle med børn og unge til, at man tager en snak med dem omkring sikker trafik, for hun ville ikke kunne leve med mig selv, hvis hun en dag ramte et barn.

»Jeg har ikke selv børn, men jeg arbejder dog i en vuggestue, og så har jeg en niece og to nevøer. De kan finde ud af at begå sig i trafikken, taget deres alder i betragtning (to, tre og fire år), fordi deres forældre lærer dem det. De lærer dem om konsekvensen: rød mand stå, grøn mand gå. Kommer der en bil, bliver man stående. Løber man ud på en vej, nej. Går man på fortovet, ja.«

»Det er virkelig nemt og lige til, hvis bare man gad. Så kan det godt være, nogen er mere lærenemme end andre. Men vi taler om børns sikkerhed, det er virkelig vigtigt, især når man bor i Indre By. Den nye generation er forbandet kloge, de kan jo næsten allerede flydende engelsk, inden de starter i skole. Så kan man også lære dem om trafiksikkerhed/regler.«

Rådet for Sikker Trafik opfordrer til, at man allerede lærer om trafikkens regler i alderen tre til fire år.

Her skal man blandt andet lærer sit barn at krydse en vej med forældres opsyn.

I alderen fem til seks år opfordrer de stadig, at man fortsat er indover barnet i trafikken.

'Dit barn på fem-seks år har sikkert prøvet mange ting i trafikken sammen med dig. Men dit barn har stadig brug for dig, for han/hun er endnu ikke modent nok til at klare det selv,' skriver de blandt andet.

På Rådet for Sikker Trafiks hjemmeside kommer de også med en liste af gode råd til at træne trafikreglerne med børn og unge i forskellige aldre.