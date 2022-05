Det kommer ikke til at gavne klimaet at indføre kødfri alternativer i de kommunale kantiner.

Sådan lyder kritikken fra byrådsmedlem Kristoffer Hjort Storm (DF), efter det er blevet besluttet, at alle kommunale kantiner og madordninger i Aalborg skal tilbyde en vegetarisk ret.

»Det her betyder, at vi kommer til at overproducere i kantinerne, så der er meget mere madspild. Det, kan jeg ikke se, er godt for klimaet,« lyder bekymringen fra politikeren.

»Alle skal jo i princippet kunne vælge en vegetarret. Så hvis der eksempelvis skal laves mad til ti personer, så skal der være ti vegetarretter i tilfælde af, at alle vælger det på dagen,« siger Kristoffer Hjort Storm.

Kristoffer Hjort Storm, Dansk Folkeparti. Foto: Privatfoto Vis mere Kristoffer Hjort Storm, Dansk Folkeparti. Foto: Privatfoto

Det er Enhedslisten, SF og De Radikale, der står bag forslaget, som netop er vedtaget af et flertal i byrådet. I forslaget fremgår det, at et af formålene er at skære ned i kantinernes klimaaftryk.

Og selvom DF'eren ikke tror på det, så behøver en sådan ordning ikke at medføre mere madspild, lyder det fra Jessica Aschemann-Witzel, der er professor på Aarhus Universitet og blandt andet forsker i bæredygtighed indenfor fødevarer.

»Jeg tror ikke, at man behøver at forvente mere madspild, ud fra hvad kantinegæster tidligere har valgt. Om det her forøger madspild eller ej, er afhængig af, hvordan det bliver håndteret i de enkelte køkkener fremover,« siger hun og peger samtidig på, at det er vigtigt, at man sørger for, at maden ser indbydende ud.

Og netop det er tænkt ind i forslaget, lyder det fra en af politikerne bag forslaget.

»Ved at tilbyde vegetariske alternativer håber vi, at vi kan få flere til at eksperimentere med maden og måske opdage, at det er helt vildt lækkert,« har Jes Lunde (RV) tidligere fortalt til B.T.

Kristoffer Hjort Storm, der desuden er rådmand for senior og omsorg i Aalborg Kommune, har dog svært ved at se, at særligt de ældre medborgere skulle blive lokket af en vegetarret.

Synes du, det er en god idé, at der skal være et plantebaseret alternativ til kødretterne?

»Efterspørgslen er der ikke. Særligt ikke i ældreplejen, hvor man lige nu kan vælge en vegetarisk ret, men næsten ingen vælger det,« siger han.

Jessica Aschemann-Witzel anerkender, at det kan være svært at vide, hvor stor efterspørgslen er i starten, og det derfor kan medføre madspild.

»At der eventuelt kan være noget madspild i omstillingsfasen, hvor køkkener ikke endnu ved, hvordan en nyt ret bliver modtaget, sker måske også med andre nye retter, om det er plantebaseret eller ej,« siger hun.

Beslutningen om vegetarretterne er vedtaget, men træder først i kraft, når det er blevet kommunikeret ud til køkkenerne.