Vegetarisk lasagne eller hakkebøf med bløde løg?

I fremtiden skal Aalborg Kommunens kantiner og kommunale madordninger rumme begge dele.

»Vi vil gerne skubbe i retningen af en mere plantebaseret kost. Det er simpelthen nødvendigt for klimaet,« siger Jes Lunde (RV), formand for Sundheds- og kulturudvalget og fortsætter:

»Ved at tilbyde vegetariske alternativer håber vi, at vi kan få flere til at eksperimentere med maden og måske opdage, at det er helt vildt lækkert.«

Formand for sundheds- og kulturudvalget Jes Lunde (RV) mener, at det er afgørende at vi bevæger os væk fra kød og mod plantebaserede alternativer (Arkiv) Foto: Torben Hansen å© Torben Hansen Vis mere Formand for sundheds- og kulturudvalget Jes Lunde (RV) mener, at det er afgørende at vi bevæger os væk fra kød og mod plantebaserede alternativer (Arkiv) Foto: Torben Hansen å© Torben Hansen

Radikale Venstre er gået sammen med SF og Enhedslisten om et forslag, der netop indebærer, at kommunale kantiner og madordninger – som dækker over alt fra kommunens egne kantiner til plejehjem og daginstitutioner – skal tilbyde både kød og plantebaseret.

Forslaget skal diskuteres i byrådet mandag. Og Jes Lunde er positivt stemt forud for drøftelsen.

»Jeg tror på, at vi godt kan finde et flertal. Det taler jo også ind i en national diskussion, og der er ingen tvivl om, at det er den retning, vi skal i. Vi skal alle sammen spise mindre kød,« siger han.

Forslaget lægger i første omgang op til at præsentere en mulighed, men Jes Lunde kan ikke afvise, at der kan blive behov for at tage skrappere midler i brug, hvis ikke folk frivilligt hopper med på den grønne bølge.

»Der er jo allerede nogle kantiner, som har kødfri dage, så det er jo også en mulighed. Men nu prøver vi lige det her af først og ser, hvad der sker,« siger han.

Men den overordnede ambition er vel at hjælpe klimaet, og det vil I vel også, selvom folk ikke væger det plantebaserede af sig selv?

»Det er ambitionen ja. Lige nu ser vi ikke et behov for et forbud mod kød, men vi skal bevæge os i en grønnere retning.«