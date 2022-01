Det blev en brat opvågning for otte beboere på ældrecentret Sirius på Umanakvej i Aalborg natten til søndag.

Her måtte de otte beboere, inklusiv en enkelt, der var afhængig af iltapparat, i al hast evakueres fra deres hjem.

Stormen Malik havde blæst taget af.

»Vi blev kaldt ud kort før midnat, fordi en del af taget og loftet var ved at blæse af,« forklarer vagthavende indsatsleder for Beredskabet i Aalborg, Henrik Christensen.

Grundet den første storm i to år over landet, havde politiet i Nordjylland frarådet al færdsel – både kørsel og ophold – udendørs.

Derfor erkender Henrik Christensen fra Nordjyllands Beredskab også, at det var nogle noget chokerede borgere, han kom ud til.

»Det suste jo noget i lofterne, men selvom de var chokerede, var der ikke noget panik på dem,« siger indsatslederen.

Selvom det var plejekrævende borgere, var det simpelthen for usikkert at lade dem blive i deres egne lejligheder.

Ud fra et forsigtighedsprincip evakuerede man derfor otte af dem – en enkelt af dem var afhængig af iltanlæg og måtte derfor forbi sygehuset med ambulance, mens de resterende syv blev flyttet i andre rum.

Henrik Christensen fra Nordjyllands Beredskab og hans hold fik ekstra hjælp af et venligt personale, der tog en ekstra tørn.

»'Aftenholdet' havde jo egentlig fri, men blev også ind over nattevagten og hjalp med flytningen. De tog det rigtig fint,« siger Henrik Christensen.

Nu skal skadesservice have et kig på situationen og vurdere, hvornår borgerne kan få tag over hovedet igen i deres egne boliger.

Stormen Malik har søndag morgen løsnet sit tag i Aalborg og Nordjylland og udover de evakuerede borgere på ældrecentret, beretter beredskabet om en travl nat, hvor langt de fleste anmeldelser er gået på væltede træer, tagplader og stålplader, nogle trampoliner – og en enkelt tankstander.