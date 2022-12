Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Coronapandemien har sat sine spor.

For ny forskning tyder på, at teenageres hjerner ældes hurtigere end normalt. Det skriver The Guardian.

»Hjernealdersforskellen er på omkring tre år. Vi havde ikke forventet så stor en stigning,« siger Ian Gotlib, professor ved Stanford University og har været med til at udarbejde forskningen.

Forskerne havde sammenlignet MR-scanninger fra 81 teenageres hjerner før pandemien.

Efter pandemien MR-scannede forskerne så teenagere, der matchede de teenagere fra før corona ud fra faktorer som alder og køn.

Og her fandt man så ud af udtyndingen af hjernebarken og væksten i hjernevindingen, som har betydning for personers korttidshukommelse var fremskyndet.

Teenagerne i efter-pandemigruppen fortalte desuden i interviews, at de havde større mentale problemer i form af angst og depression.

Men om de oplever de symptomer på grund af hurtigere aldrende hjerne er ikke sikkert.

»Vi ved det ikke endnu. Vi skal have scannet alle deltagerne igen, når de fylder 20 år for at finde ud af om symptomerne er vedvarende eller, om det er noget, der forsvinder over tid,« siger Ian Gotlib.