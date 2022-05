»Jeg synes blå blok svigter kvinderne, hvis man trækker støtten på et så løst grundlag.«

Sådan lyder det fra Maja Løvstrup, der er direktør i foreningen 'Søstre mod vold og kontrol' efter, at Venstre og De Konservative tirsdag forsøgte at stække foreningens økonomi ved at lukke for de kommunale støttekroner.

Baggrunden er blandt andet historien om, at islamforsker Jesper Petersen skulle være blevet truet af foreningens frivilligchef Kefa Abu Ras.

Et forhold, som forskeren har bekræftet over for B.T.

»Kefa Abu Ras har ild inden i sig, det har hun. Så jeg kan sagtens forestille mig, at hun har sagt til en, at 'jeg vil gå igennem ild og vand for de her kvinder',« siger direktøren, der dog understreger, at det er vigtigt med en ordentlig dialog, og at ingen føler sig truet.

Hun forklarer, at samtalen mellem de to parter har handlet om en kvinde, som foreningens frivilligchef var bekymret for.

Beskyldningerne om trusler har dog ikke alene fået politikerne i blå blok til at reagere.

Byrådets yderste venstrefløj er også kommet på banen.

»Det er ikke foreneligt med en forening i Odense Kommune, der får støtte,« siger Enhedslistens Reza Javid til B.T., der dog samtidig også udtrykker ønske om dialog med foreningen, før der tages en endelig beslutning om kommunens støtte til foreningen.

»Det er kørt helt af sporet det her.«

»Jeg forstår det slet ikke. Vi har beklaget overfor Jesper Petersen, at han har følt sig truet,« siger foreningens direktør, Maja Løvstrup.

»Ja, bølgerne er gået højt, og der har været forskellige opfattelser af, hvad der konkret bliver sagt, men det er håndteret for længe siden,« siger direktøren, der også fortæller, at foreningen har taget flere intiativer for at undgå, at noget lignende ikke sker igen.

Onsdag sagde Christoffer Lilleholt til B.T., at der er brug for at få fokus tilbage på arbejdet mod undertrykkelse af kvinder.

»Og der har virakken om foreningen skabt alt for meget usikkerhed og flyttet fokus,« forklarer han som argument for, at Venstre sammen med De Konservative vil fratage foreningen de 500.000 årlige kommunale støttekroner.

»Det er næsten grinagtigt, for det er ikke os, der skaber virakken,« siger direktør Maja Løvstrup.

Hun peger på, at foreningen for godt en måned siden i en stor advokatundersøgelse - bestilt af politikerne i byrådet - blev frikendt for flere beskyldninger om udelukkelse og pres på medlemmer samt påstået dokumentfalsk.

I undersøgelsen indgik også Jesper Petersens udlægning af truslerne.

I en mail sendt til beskæftigelses- og socialudvalget tirsdag, som B.T. har set, orienterede Maja Løvstrup udvalgsmedlemmerne om, at hun tilbage i november 2021 og igen fornylig har været i kontakt med Jesper Petersen og beklaget episoden.

'Og hvor vi igen er kommet til enighed om, at det er en afsluttet sag', skriver hun om deres seneste snak.

Ved udvalgets næste møde, er foreningen inviteret til foretrædelse for politikerne.

»Vi vil glæde os til at blive hørt, for det er vi endnu ikke blevet i alt det her,« siger foreningens direktør og tilføjer:

»Hvis man lukker det her, så lukker man et helt unikt projekt, som arbejder med kvinder, der lever på kanten af samfundet og ikke kan bestemme selv - som ikke selv må bestemme, hvem de skal giftes med eller hvilket tøj, de skal have på,« siger Maja Løvstrup.