Socialdemokraten Ulla Astman har arbejdet med sundhedsvæsnet en stor del af sin karriere som politiker. Søndag den 5. april fylder hun 50.

Det er sundhed og drift af sygehuse, der har præget Ulla Astmans politiske liv.

Hun har for Socialdemokratiet været formand for Region Nordjylland siden 2007.

Ulla Astman, som søndag den 5. april fylder 50, er uddannet cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet. Hun har erfaring fra 10 års arbejde som projektleder i Nordjyllands Amt og senere som planlægger i Aalborg Kommune.

Da der i november 2017 blev varmet op til dysten om at blive ny formand for Danske Regioner efter partifællen Bent Hansen, meldte Astman sig klar til kamp.

Danske Regioner er en sammenslutning af landets fem regioner, der har som vigtigste opgave at drive sundhedsvæsnet. Formanden er i front, når regionerne hvert år forhandler med finansministeren om, hvor mange penge de skal have til deres arbejde.

Hendes modkandidat var venstrekvinden Stephanie Lose fra Region Syddanmark. De fleste anså Ulla Astman for den tungeste kandidat og en sandsynlig vinder, da hun gennem ti år havde været formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Lose var langt mindre erfaren på sundhedsområdet end sin modkandidat.

Men da De Radikale overraskende kastede deres afgørende lod ind til fordel for Stephanie Lose, måtte Astman se sig slået. Hun blev i stedet første næstformand i Danske Regioner.

- Jeg synes, det er ærgerligt. Socialdemokratiet har haft fremgang i de danske regioner, så jeg håbede, at man ville have respekt for vælgernes dom. Det har man så ikke i Radikale Venstre, sagde Astman til TV2 Nord.

Aftalen betød også, at De Radikale fik formandsposten for regionernes sundhedsudvalg, som Astman havde siddet på i ti år.

Da Lars Løkke Rasmussens blå regering i januar 2019 ifølge flere medier gjorde klar til at nedlægge regionerne, meldte Ulla Astman sig blandt de mange kritikere.

- Jeg er bekymret for, at man vil komme til at centralisere en række beslutninger - at de i stedet skal træffes af embedsmænd eller i bestyrelseskonstruktioner, sagde hun til Jyllands-Posten.

Regionsrådsformanden har været formand for Vækstforum i Region Nordjylland indtil 2018. Hun har også været formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Ulla Astman har boet i Aalborg-forstaden Gistrup siden 1990. Hun er gift og har tre børn.

