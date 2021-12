Det har i den grad været en god forretning af eje sine egne mursten i det seneste år i hovedstadsområdet.

Her har de mest velbeslåede oplevet værdistigninger på over to millioner kroner på bare et enkelt år. Det er tilfældet for villaer og rækkehuse på Frederiksberg, og der er vel at mærke tale om et gennemsnit. Se grafikken nedenfor.

Helt generelt har alle boligejere kunnet se værdien af deres hjem være på himmelflugt. Det viser tal fra boligportalen Boliga.

»Jeg hæfter mig ved, at der er tocifrede stigninger i procent over stort set hele linjen,« siger direktør Laust Farver.

Blandt kommunerne beliggende tættest på København gælder det kun for Gladsaxe, at prisstigningen fra 2020 til 2021 har været på under ti procent. Husejerne i kommunen omkring Bagsværd Sø må således nøjes med værdistigninger på sølle 9,8 procent svarende til 455.000 kroner.

»Det siger mig, at vi har været igennem et langvarigt økonomisk opsving, hvor vi har fået mange flere penge mellem hænderne. Coronakrisen har fremrykket folks planer om at købe bolig, og kombineret med tendensen til, at folk flytter mod byerne, bliver det afspejlet i store prisstigninger,« siger Laust Farver.

Han fortæller, at der for blot et par år siden var mellem omkring 50.000 og 60.000 boliger til salg gennemsnitligt over et år. Nu er der under 40.000, og det presser priserne i vejret.

Det er dog ikke lige til at omsætte prisstigninger på murstenene til rede penge.

»De, der har solgt, har fået flere penge ud, end de ellers ville have fået. Men mange er rykket over i nye ejerboliger. Så medmindre man er rykket hen til et sted, hvor priserne har stået mere stille, så har købsprisen været tilsvarende højere. Den reelle gevinst vil ligge i, at man rykker ud på landet eller rykker i lejebolig,« siger Laust Farver.

Dog kan boligejerne også bruge værdistigningerne til at få sænket de faste gebyrer for deres lån.

»Hvis man får foretaget en ny vurdering af sit hus hos realkreditforeningen, kan man formentlig opnå en lavere bidragssats, fordi den er bundet op på det, man skylder i forhold til, hvad boligen er værd.«

Men man kan også bare låne mere i boligen og bruge pengene på boligforbedringer eller rejser, lyder det fra Laust Farver.

Ifølge direktøren skal husejerne i hovedstadsområdet ikke forvente, at skorstenene vokser ind i himlen. Priserne er antagelig tæt på sit klimaks.

»Jeg tror, at priserne vil stige lidt i hovedstadskommunerne næste år. Men jeg tror ikke, det vil blive noget, der ligner de to foregående år. Der har tilsyneladende været et uforløst behov, der er blevet udløst på kort tid. Der har været utrolig mange flytninger, og der har været et historisk højt antal handler,« siger Laust Farver og fortsætter:

»Vi kan allerede nu se, at aktiviteten af handler daler, og det oplever vi også i form af lavere trafik på vores hjemmeside. Antallet af skøder, der bliver underskrevet, ligger også noget under december sidste år, så der er noget, der tyder på, at rumraketten er ved at lande.«

Laust Farver udpeger dog en enkelt kommune, hvor priserne forventelig ikke har ramt loftet.

»Brøndby kunne godt være et sted, hvor priserne fortsat kan stige. Potentialet for en større stigning er der i hvert fald, fordi priserne på en villa eller et rækkehus stadig befinder sig under fire millioner kroner i modsætning til Frederiksberg, som vil være lukket land for 99,9 procent af befolkningen.«