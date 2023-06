Jes Dorph-Petersens stævning af advokatfirmaet Norrbom Vinding har skabt overskrifter den seneste tid.

Jes Dorph-Petersen har valgt at sagsøge firmaet bag advokatundersøgelsen om sexisme på TV 2, som endte med, at han ikke længere skulle være vært på TV 2-programmer.

Michael Gøtze, der er professor på Juridisk Fakultet på Københavns Universitet og medlem af en følgegruppe i 2022 om advokatundersøgelser, mener, at stævningen har 'et lidt kulørt præg' og må siges at være et 'frontalt angreb'.

»Det er en meget kras stævning, og det er en stævning, der går dybt ind i nogle meget intime forhold og detaljer. Spørgsmålet er, hvor meget af det der er juridisk relevant« siger han til B.T.

Men før vi når til professoren, skal sagens tvist rulles op.

Jes Dorph-Petersen kræver 1.639.508 kroner i erstatning fra Norrbom Vinding, fordi han mener, at de ikke har udført undersøgelsen godt nok.

Det drejer sig blandt andet om ikke at have hørt alle ifølge ham relevante vidner og at have vurderet vidners troværdighed på en mangelfuld måde.

I advokatundersøgelsen er der to forhold mellem praktikanter og Jes Dorph-Petersen, der er problematiske.

Det ene forhold drejer sig om en daværende praktikant, som Jes Dorph-Petersen sammen med en kollega forsøgte at presse til en trekant ved to lejligheder.

Jes Dorph-Petersen har sagt, at han ikke husker episoden, men at han samtidig ikke betvivler den, og undskylder.

Det andet forhold involverer Therese Philipsen, som i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' fortæller, at Jes Dorph-Petersen tvang sig til samleje med hende. Episoden indgik også i advokatundersøgelsen.

Og det er her, sagens kerne ligger, for Jes Dorph-Petersen forklarer, at han ikke husker episoden, og at han afviser, at den skulle have fundet sted.

Professor Michael Gøtze har læst stævningen igennem og fortæller, at det er en særdeles interessant sag.

»Det er en speciel sag, fordi det er Danmarks største MeToo-sag, der nu får et retsligt efterspil. Det er en sag, hvor tingene er sat på spidsen, hvor vi har en meget medievant person på den ene side og så et højt estimeret advokat firma, der ovenikøbet specialiserer sig i den slags undersøgelser, på den anden side,« siger professoren.

Dorph-sagen på TV 2 – anerkendte et af to problematiske forhold til praktikanter I januar 2021 blev Jes Dorph-Petersen fyret fra Nordisk Film efter TV 2s interne advokatundersøgelse. Her havde to tidligere praktikanter, Louise Degn og Therese Philipsen, indberettet ham for seksuelle krænkelser, som skulle have fundet sted i 2001 og 2003. De to kvinder stod efterfølgende også frem med navn i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'. Her fortalte Therese Philipsen, at Jes Dorph-Petersen skulle have tvunget sig til samleje med hende. Det skete ifølge Therese Philipsen i Jes Dorph-Petersens lejlighed i Odense, hvor han skulle have slået hende i hovedet og lagt sig oven på hende, mens han gennemførte et samleje. Jes Dorph-Petersen husker ikke situationen, som Therese Philipsen forklarer, men afviser klagen. Det er derfor også kun sagen om Therese Philipsen, som stævningen af advokat Yvonne Frederiksen handler om. Louise Degn anklagede Jes Dorph-Petersen for at have lagt op til en trekant sammen med en anden mandlig tv-vært. Hun afslog og forlod lejligheden. Jes Dorph-Petersen husker ikke episoden med Louise Degn, men betvivler den ikke og har derfor beklaget. Som følge af undersøgelsen besluttede TV 2, at Jes Dorph-Petersen ikke længere skulle optræde som vært for tv-stationen. På daværende tidspunkt var Jes Dorph-Petersen ansat på Nordisk Film, hvor hans job dog bestod i at være vært på programmer til TV 2. Derfor tog Jes Dorph-Petersen en frivillig fratrædelse fra Nordisk Film.

B.T. har tidligere kunnet løfte sløret for nogle af stævningens detaljer – blandt andet Rasmus Tantholdts vidnesbyrd.

»Hun har ved flere lejligheder stukket hånden ned i bukserne på chefer til julefrokoster på TV 2,« fortæller han ifølge stævningen i et interview med Jes Dorph-Petersens advokat, Julie Stage.

»Rasmus Tantholdt nævner, at Therese Philipsen ved en anledning var fulgt efter ham ind på et toilet på TV 2, hvor hun havde gramset på ham og forsøgt at kysse ham, mens Therese Philipsens kæreste sad uden for toilettet. Rasmus Tantholdt fandt hendes adfærd meget grænseoverskridende,« står der videre i stævningen.

Ifølge B.T.s oplysninger var Therese Philipsens kæreste en del af ledelsen af nyhederne på TV 2 på daværende tidspunkt.

Tantholdt bekræfter over for B.T. sin udlægning i stævningen, men vil ikke svare på yderligere spørgsmål.

Therese Philipsen har dog en helt anden udlægning end Rasmus Tantholdt.

»Jeg har en helt anden version af disse historier, og det ved Rasmus udmærket godt. Men jeg ønsker ikke at kaste med mudder, det er der aldrig kommet noget godt ud af.«

»Desuden tager det fokus fra den virkelige debat, nemlig magtforhold på arbejdspladsen. Da der ikke var noget skævt magtforhold mellem Rasmus og jeg, og da jeg ikke engang arbejdede på TV 2, da dette skete, er det fuldstændigt ligegyldigt, hvem der gjorde hvad, for sagens sammenhæng,« skriver hun i en mail.

TV 2s korrespondent Rasmus Tantholt er indblandet i stævningen mod advokatfirmaet, der undersøgte sexisme på TV 2. Det er Jes Dorph-Petersens advokat, Julie Stage, der har indkaldt ham som vidne.

Michael Gøtze fortæller, at selvom det er meget intime detaljer, der optræder, så kan de godt være relevante.

»Det her er en usædvanlig stævning, og man går meget tæt på nogle intime detaljer. Men de ting, som Rasmus Tantholdt fortæller her, kan muligvis godt være relevante, for sagen handler om, hvor meget troværdighed de forskellige kilder er blevet tillagt i advokatundersøgelsen. Sagen kommer til at handle om troværdighed i dobbelt forstand: advokatens troværdighed i hendes vurdering af vidnernes troværdighed,« siger han.

Professoren mener, at sagen vil få MeToo-bevægelsen på dagsordenen igen.

»Helt overordnet kan man måske se sagen som et forsøg på at stille spørgsmålstegn ved, om MeToo-problematikken passer ind i en juridisk ramme.«

Kan du forklare, hvorfor en stævning af et advokatfirma handler så meget om, hvordan Therese Philipsen har opført sig?

»Det må sagsøger svare på. Det er noget af det, der kan diskuteres ved stævningen. For den går meget tæt på det personlige og intime, men den er et angreb på advokatundersøgelsen foretaget af Norrbom Vinding. En advokatundersøgelse er ikke en endelig afgørelse, og det kan blive svært for sagsøger at få underbygget, at den ikke lever op til standarden.«

»Stævningen går meget langt, når det kommer til at sætte ord på, hvordan relationerne var, og hvilke personer der var involveret. Og den går meget frontalt til angreb på advokaten og advokatfirmaets arbejde, men spørgsmålet er, om det er juridisk underbygget,« siger Michael Gøtze.

Jes Dorph-Petersen har ingen kommentarer til B.T.

Therese Philipsen selv er ikke indkaldt til at vidne i sagen. Jes Dorphs advokat, Julie Stage, er ikke vendt tilbage med svar på B.T.s spørgsmål, men har tidligere forklaret over for Weekendavisen, hvorfor man ikke har indkaldt Therese Philipsen.

»Jeg vurderer ikke, at det er nødvendigt, fordi hun har redegjort meget detaljeret for sine beskyldninger.«

Jes Dorph-Petersen har takket nej til et interview med B.T.

B.T. har rakt ud til Norrbom Vinding, som ikke har nogen kommentarer til søgsmålet.

TV 2 har ingen direkte kommentarer til søgsmålet, men oplyser:

»TV 2 har truffet en række ledelsesmæssige beslutninger på baggrund af advokatundersøgelsen, helhedsvurderinger og det kulturarbejde, der blev sat i gang i 2021. Det har været helt nødvendigt, kulturarbejdet fortsætter, og det involverer hele virksomheden med fokus på at skabe tillid, tryghed og dialog.«