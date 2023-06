Flere prominente TV 2-profiler er indkaldt til at vidne i den sag, som Jes Dorph-Petersen agter at føre mod advokatfirmaet Norrbom Vinding.

En af dem er den mangeårige TV 2-vært Morten Ankerdal, som startede på TV 2 Sporten i 1998.

Det kan B.T. afsløre på baggrund af dokumenter i sagen.

Også TV 2-vært Janni Pedersen er indkaldt som vidne, hvilket hun bekræfter over for B.T.

Hun fortæller dog videre, at hun ikke aner, hvad hun skal kunne bidrage med som vidne, og at hun derover ikke har nogen yderligere kommentarer.

Morten Ankerdal har ingen kommentarer, da B.T. kontakter ham.

Foto: Søren Bidstrup og Thomas Lekfeldt / Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Søren Bidstrup og Thomas Lekfeldt / Ritzau Scanpix

Jes Dorph-Petersen har valgt at stævne advokatfirmaet Norrbom Vinding, fordi han mener, at advokat Yvonne Frederiksen ikke har udført sit arbejde godt nok i den undersøgelse, der endte med en fyring af Dorph.

Han kræver en erstatning på 1.639.508 kroner.

I advokatundersøgelsen er der to forhold mellem praktikanter og Jes Dorph-Petersen, der er problematiske. Det ene forhold drejer sig om en daværende praktikant, som Jes Dorph-Petersen sammen med en kollega forsøgte at presse til en trekant ved to lejligheder.

Jes Dorph-Petersen har sagt, at han ikke husker episoden, men at han samtidig ikke betvivler den og undskylder.

Det andet forhold involverer Therese Philipsen, som i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen' fortæller, at Jes Dorph-Petersen tvang sig til samleje med hende. Episoden indgik også i advokatundersøgelsen.

Og det er her sagens kerne ligger, for Jes Dorph-Petersen forklarer, at han ikke husker episoden, og at han afviser, at den skulle have fundet sted.

Dorph-sagen på TV 2 – anerkendte et af to problematiske forhold til praktikanter I januar 2021 blev Jes Dorph-Petersen fyret fra Nordisk Film efter TV 2s interne advokatundersøgelse. Her havde to tidligere praktikanter, Louise Degn og Therese Philipsen, indberettet ham for seksuelle krænkelser, som skulle have fundet sted i 2001 og 2003. De to kvinder stod efterfølgende også frem med navn i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'. Her fortalte Therese Philipsen, at Jes Dorph-Petersen skulle have tvunget sig til samleje med hende. Det skete ifølge Therese Philipsen i Jes Dorph-Petersens lejlighed i Odense, hvor han skulle have slået hende i hovedet og lagt sig oven på hende, mens han gennemførte et samleje. Jes Dorph-Petersen husker ikke situationen, som Therese Philipsen forklarer, men afviser klagen. Det er derfor også kun sagen om Therese Philipsen, som stævningen af advokat Yvonne Frederiksen handler om. Louise Degn anklagede Jes Dorph-Petersen for at have lagt op til en trekant sammen med en anden mandlig tv-vært. Hun afslog og forlod lejligheden. Jes Dorph-Petersen husker ikke episoden med Louise Degn, men betvivler den ikke og har derfor beklaget.

Han mener videre, at advokat Yvonne Frederiksen, der arbejder for firmaet Norrbom Vinding, som stod bag advokatundersøgelsen, har udført sit arbejde særdeles dårligt.

Ifølge stævningen har advokaten ikke sørget for at udspørge folk, der var til stede ved episoden, og Therese Philipsens troværdighed er blevet vurderet forkert.

B.T. fortalte lørdag, at stævningen indeholder et interview med TV 2-korrespondent Rasmus Tantholdt, hvor han forklarer, at han fandt Therese Philipsens adfærd grænseoverskridende.

»Hun har ved flere lejligheder stukket hånden ned i bukserne på chefer til julefrokoster på TV 2.

Et interview med TV 2-korrespondenten Rasmus Tantholt indgår i stævningen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Et interview med TV 2-korrespondenten Rasmus Tantholt indgår i stævningen. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Rasmus Tantholdt havde en opfattelse af, at Therese Philipsen havde lavt selvværd og overvejede ved flere lejligheder at tale med hende om, at hun bragte sig selv i dårlige situationer, og at hendes adfærd var uhensigtsmæssig og ødelagde folks indtryk af hende,« står der i stævningen.

B.T. har været i kontakt med Rasmus Tantholdt, som bekræfter sin udlægning i stævningen, men ikke vil stille op til yderligere interview.

»Hvis en advokat beder mig om at vidne, så føler jeg mig forpligtet til at stille op, uanset om sagen handler om et trafikuheld eller andet. Derfor har jeg svaret på spørgsmål fra en advokat, der kontaktede mig. Jeg har ingen dagsorden med mit vidneudsagn, og jeg har ingen viden om eller holdning til, om Jes Dorph har begået overgreb eller ej. Jeg var ikke til stede,« siger han.

Over for B.T. afviser Therese Philipsen dog fuldstændig anklagerne fra Rasmus Tantholdt.

»Jeg har en helt anden version af disse historier, og det ved Rasmus udmærket godt. Men jeg ønsker ikke at kaste med mudder, det er der aldrig kommet noget godt ud af.«

»Desuden tager det fokus fra den virkelige debat, nemlig magtforhold på arbejdspladsen. Da der ikke var noget skævt magtforhold mellem Rasmus og mig, og da jeg ikke engang arbejdede på TV 2, da dette skete, er det fuldstændigt ligegyldigt, hvem der gjorde hvad for sagens sammenhæng.«

Norrbom Vinding har ingen kommentarer til søgsmålet.

Jes Dorph-Petersens advokat, Julie Stage, er ikke vendt tilbage inden udgivelse.