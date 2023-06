»Den her sag får en ubehagelig smag af mudderkastning.«

Sådan siger næstforkvinde i Dansk Kvindesamfund Helena G. Hansen om den sag, som Jes Dorph-Petersen har anlagt mod advokatfirmaet bag sexisme-undersøgelsen på TV 2. Den kan sågar få konsekvenser for fremtidens ofre for seksuelle krænkelser, lyder det.

Der er særdeles intime deltaljer om tidligere praktikant og senere studievært på TV 2 Therese Philipsen i den stævning, som Jes Dorph-Petersen har sendt til advokatfirmaet Norrbom Vinding.

Detaljer, som B.T. kunne løfte sløret for lørdag.

I stævningen er Rasmus Tantholdt blevet interviewet om Therese Philipsen, hvor han anklager hende for at have en 'grænseoverskridende adfærd' og at Therese Philipsen »var fulgt efter ham ind på et toilet på TV 2, hvor hun havde gramset på ham og forsøgt at kysse ham, mens Therese Philipsens kæreste sad uden for toilettet. Rasmus Tantholdt fandt hendes adfærd meget grænseoverskridende.«

Ifølge B.T.s oplysninger var Therese Philipsens kæreste en del af ledelsen af nyhederne på TV 2 på daværende tidspunkt.

B.T. har været i kontakt med Therese Philipsen, som pure afviser Tantholdts forklaringer.

»Jeg har en helt anden version af disse historier, og det ved Rasmus udmærket godt. Men jeg ønsker ikke at kaste med mudder, det er der aldrig kommet noget godt ud af.«

»Desuden tager det fokus fra den virkelige debat, nemlig magtforhold på arbejdspladsen. Da der ikke var noget skævt magtforhold mellem Rasmus og jeg, og da jeg ikke engang arbejdede på TV2, da dette skete, er det fuldstændigt ligegyldigt, hvem der gjorde hvad for sagens sammenhæng.«

Dorph-sagen på TV 2 - anerkendte et af to problematiske forhold til praktikanter I januar 2021 blev Jes Dorph-Petersen fyret fra Nordisk Film efter TV 2s interne advokatundersøgelse. Her havde to tidligere praktikanter, Louise Degn og Therese Philipsen indberettet ham for seksuelle krænkelser, som skulle have fundet sted i 2001 og 2003. De to kvinder stod efterfølgende også frem med navn i dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'. Her fortalte Therese Philipsen og fortalte, at Jes Dorph-Petersen skulle have tvunget sig til samleje hende. Det skete ifølge Therese Philipsen i Jes Dorph-Petersens lejlighed i Odense, hvor han skulle have slået hende i hovedet og lagt sig oven på hende, mens han gennemførte et samleje. Jes Dorph-Petersen husker ikke situationen, som Therese Philipsen forklarer, men afviser klagen. Det er derfor også kun sagen om Therese Philipsen, som stævningen af advokat Yvonne Frederiksen handler om. Louise Degn anklagede Jes Dorph-Petersen for at have lagt op til en trekant sammen med en anden mandlig tv-vært. Hun afslog og forlod lejligheden. Jes Dorph-Petersen husker ikke episoden med Louise Degn, men betvivler den ikke og har derfor beklaget.

Michael Gøtze, der er professor på Juridisk Fakultet på Københavns Universitet og medlem af en følgegruppe i 2022 om advokatundersøgelser, vurderer, at Rasmus Tantholdts vidneudsagn godt kan være relevant for sagen.

»Det her er en usædvanlig stævning, og man går meget tæt på nogle intime detaljer. Men de ting, som Rasmus Tantholdt fortæller her, kan muligvis godt være relevante, for sagen handler om, hvor meget troværdighed de forskellige kilder er blevet tillagt i advokatundersøgelsen. Sagen kommer til at handle om troværdighed i dobbelt forstand: advokatens troværdighed i hendes vurdering af vidnernes troværdighed,« siger han til B.T.

Helena G. Hansen fra Dansk Kvindesamfund understreger, at hun ikke er jurist og ikke kan udtale sig om den juridiske del af sagen.

Men samtidig fortæller hun, at sagen kan have konsekvenser i fremtiden for ofre for seksuelle overgreb.

»Jes Dorph-Petersen er selvfølgelig i sin gode ret til at lægge sag an, men det bringer også sagen frem i medierne igen. Her det vigtigt, at vi taler korrekt om sådan en sag.«

»Det er ikke en straffesag, som skal afgøre, hvorvidt der er foregået et seksuelt overgreb. Det er ikke Therese Philipsen, der er anklaget, men advokatfirmaet bag undersøgelsen på TV 2,« siger Helena G. Hansen og understreger, at der uden tvivl er dokumenteret problemer i TV 2s ledelse på det tidspunkt.

Desuden kan omtale af stævningen have negative konsekvenser, mener næstforkvinden.

»Med omtalen af sagen kommer også en ny bølge af victimblaming og slutshaming af de kvinder, som medvirkede i dokumentaren om sexisme på TV 2. Det kan medvirke til, at der er nogle ofre for seksuelle overgreb, som bliver bange for at stille sig frem. Hvor er retfærdigheden i det?«

Michael Gøtze, der er professor ved Juridisk Fakultet på Københavns Universitet, fortæller til os, at de her anekdoter, selvom de er meget intime, godt kan være relevante, når det kommer til bevisførelsen mod advokatfirmaet. Hvad tænker du om det?



»For mig er det påfaldende, at han tre år efter sagen kommer med den her stævning velvidende, at det nok ikke er rart for nogen at rippe op i. Jeg er ikke inde i alle sagens detaljer, men jeg synes, det er ubehageligt, at den får den her smag af mudderkastning. Det er vurderingsspørgsmål i forhold til troværdigheden fra alle sider af. Det er skidesvært, og derfor er det vigtigt at have alle nuancerne med,« siger Helena G. Hansen.

B.T. har kontaktet advokatfirmaet Norrbom Vinding, som ikke har nogen kommentarer til søgsmålet.

Jes Dorphs advokat Julie Stage er ikke vendt tilbage på B.T.s spørgsmål inden udgivelse.