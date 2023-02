Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mads Kaagaard tiltræder posten som administrerende direktør i Danica Pension 1. november 2023.

Det skriver Danica Pension i en pressemeddelelse.

Han afløser Søren Lockwood, der har haft posten siden februar 2022.

Søren Lockwood fortsætter i Danica Pension indtil den 1. november, hvor han herefter går på pension.

Mads Kaagaard har en baggrund i PFA, hvor han har været koncerndirektør siden 2016. Senest havde han ansvar for Produkter og Udvikling.

Bestyrelsesformand i Danica Pension, Berit Behring, understreger, at Søren Lockwoods korte tid på posten ikke skyldes utilfredshed med hans indsats.

»Hele bestyrelsen har været meget tilfreds med Sørens arbejde og resultater. Men Søren har selv haft et ønske om ikke at skulle fortsætte mange år endnu, så da den rette kandidat blev fundet, er timingen den rigtige,« fortæller Berit Behring.

Hun tilføjer, at når muligheden for at rekruttere en stærk kandidat melder sig, er man som bestyrelse nødt til at slå til.