Den kommunale daginstitution Lillebjerggård nordøst for Ringsted blev lukket tirsdag formiddag og børnene såvel som personalet sat udenfor stedets hovedbygning.

Grunden?

En lade, hvis tag muligvis lækker asbest efter en måling foretaget af Ringsted Kommune fredag. Det oplyser forælder Pernille Larsen, der overfor Dagbladet udtrykker undren over kommunens håndtering af sagen.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

- De skulle selvfølgelig have informeret personalet og forældregruppen om målingen og lukket institutionen med det samme, mens man afventer resultatet, siger Pernille Larsen, hvis fireårige søn ellers er glad for børnehaven, der 1. maj sidste år blev overtaget af Ringsted Kommune efter at have været privat institution siden 2009, til Sjællandske Nyheder.

Mette Jeppesen, kommunaldirektør i Ringsted Kommune, mener ikke at kommunen kunne have handlet meget anderledes.

- Vi har haft en medarbejder derude fredag i sidste uge, så vores handlemulighederne har været begrænsede. Selvom medarbejderen mundtligt har tilkendegivet, at der er påvist asbest i laden, har vi bedt institutionen om at lukke den, indtil rapporten er udarbejdet i slutningen af ugen, siger Mette Jeppesen.