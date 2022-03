Efter flere års tilbageholdenhed og aflyste fester, er der formentlig mange unge mennesker, der glæder sig til igen at kunne gå hjem fra byen i takt med fuglesang og solopgang.

I en nær fremtid kan det dog blive helt slut med at feste til de tidlige morgentimer.

Socialdemokratiet i Odense flirter nemlig med tanken om at afskaffe de sene bevillinger i byen.

Således vil diskoteker i den fynske hovedstad skulle lukke for alkoholsalget allerede klokken 03.00, hvis Socialdemokratiets idé bliver til virkelighed.

Synes du, at det er en god ide at lukke nattelivet tidligere?

»Jeg synes, at det er en interessant idé at afskaffe 05- og 04-bevillingerne, som jeg også havde oppe at vende på det seneste møde i bevillingsnævnet,« siger Maria Brumvig (S), der er formand for bevillingsnævnet i Odense Kommune i en artikel i Jyllands-Posten, den 21. marts.

Men den tilgang er Socialdemokratiets eget ungdomsparti, DSU, lodret imod.

»Jeg synes generelt at indskrænke unge mennesker – som endelig kan komme ud og være lidt unge, som Maria Brumvig og alle andre også har været – er en dårlig idé,« siger formanden i DSU Odense, Emma Talbro, til B.T.

»Det er et dårligt tidspunkt, synes jeg. De unge har opført sig eksemplarisk under nedlukningen, og et forbud får jo ikke de problemer, der er med unge og druk til at forsvinde,« siger DSU-formanden.

Overfor Jyllands-Posten påpeger Socialdemokratiets Maria Brumvig dog netop på, at den tilfældige gadevold faldt »helt vildt« under corona, hvor udskænkningstiderne var begrænset betragteligt.

Det udfordrer DSU-formanden dog ved at fremhæve, at der i nattelivet er masser af professionelle mennesker, som bartendere, vagter og politi, til at holde øje med de unge, der får lidt for meget.

»Og det vil der ikke være til de privatfester, som højst sandsynligt vil opstå, når byen allerede lukker klokken tre,« siger Emma Talbro, der efterlyser, at de unge inddrages.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Maria Brumvig selv, som er på orlov fra byrådet, og derfor oplyser, at hun ikke kan stille op til interview i sin funktion som formand for bevillingsnævnet.

Medlem af bevillingsnævnet for Venstre, Nicolai Busch Bæhrenz, er også stærkt imod Socialdemokratiets nye bevillingsidé.

»Det vil være sindssygt ærgerligt, hvis vi skulle forbyde en masse unge mennesker at gå i byen fra 03 til 05, fordi der er en lille skare af folk, som ikke kan finde ud af det,« siger Nicolai Busch Bæhrenz.

Han mener desuden ikke, at det skal være en kommunalt anliggende, hvor lang tid diskotekterne vil holde åbent.

»Der skal være plads til, at folk kan hygge sig og bruge byen, for alle dem der kan bruge den fornuftigt,« siger Venstre-manden.

Diskussionen om afskaffelse af 04- og 05-bevillingerne står på pause i bevillingsnævnet indtil 1. maj, hvor Maria Brumvig er tilbage fra orlov. Det oplyser hun i en sms til B.T.

Der vil dog generelt i løbet af foråret være et større fokus på at gøre Odense til en tryggere by at bruge i nattetimerne. Det oplyser Borgmesterforvaltningen, der sammen med By- og Kulturforvaltningen blandt andet vil invitere relevante parter – inklusiv de unge – til dialogmøder.