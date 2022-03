Hvad synes du, parken skal bruges til?

Det spørgsmål er lige nu landet i mere end 10.000 aarhusianeres indbakke.

De er blevet spurgt om deres holdninger og ideer til at gentænke Musikhusparken i Aarhus Midtby. Kommunen vil nemlig gerne høre, hvordan man får borgerne til at bruge den centrale park noget mere.

Målet er at skabe en bypark, der indbyder til at blive brugt hele året, og som passer til den kommende udvidelse af ARoS.

»Musikhusparken har en unik placering midt i byen, og det er en park, der er mange, der har en holdning til. Derfor er det naturligt, at vi spørger borgerne, hvad de synes om parken, og hvilke forslag og drømme de har til parken. Det glæder jeg mig til at høre,« siger rådmand for Kultur og Borgerservice Rabih Azad-Ahmad.

Det er Aarhus Byråd, der har besluttet, at Musikhusparken skal laves om i forbindelse med udvidelsen af ARoS. Borgernes input kommer til at indgå i arkitekternes projekt for den omdannede park.

I undersøgelsen bliver borgerne blandt andet spurgt om, hvordan de oplever Musikhusparken i dag, og hvad der kunne få dem til at bruge den mere.

Der er også spørgsmål til, hvad borgerne tænker om biodiversitet, sport, kultur og andet i parken.