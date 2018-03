Journalist og kongehusekspert Trine Villemann er mildest talt forbløffet over, at politiet har valgt at bruge tid på at efterforske, hvorvidt medarbejdere på Rigshospitalet har brudt deres tavshedspligt i forbindelse med prins Henriks indlæggelse i februar.

»Det er grotesk og absurd, at dansk politi bruger kræfter på det her. Vi har så mange langt alvorligere problemer, politiet skal tage sig af,« siger Trine Villemann til BT.

Hun skrev den 9. marts på Facebook, hvordan hun skulle møde op hos politiet som led i en efterforskning af, hvorvidt tavshedspligten er blevet brudt på Rigshospitalet i forbindelse med prins Henriks indlæggelse. Over for BT bekræfter Villemann, at hun er blevet afhørt telefonisk af politiet, som har oplyst, at hun ikke er sigtet, men betragtes som et vidne.

Sagen blev første gang beskrevet af Ekstra Bladet. Mediet kunne mandag fortælle, hvordan kongehusekspert og journalist Trine Villemann, der er kendt for at være en kritiker af kongehuset, er blevet afhørt af politiet, efter hun direkte i Radio 24syv forklarede, hvordan en kilde på Rigshospitalet havde fortalt hende, at prins Henrik lå for døden.

Trine Villemann er journalist og har skrevet flere bøger om kongehuset. Foto: Andartespress.com Trine Villemann er journalist og har skrevet flere bøger om kongehuset. Foto: Andartespress.com

Ifølge Trine Villemann selv er der dog langtfra tale om et brud på tavshedspligten.

»Jeg mener ikke, at nogen har overtrådt en tavshedspligt, for jeg mener, oplysningerne var ude i det offentlige rum, fordi Hoffet selv havde givet dem. Jeg håber virkelig, det er en sag, politiet hurtigt får lukket,« siger Trine Villemann og henviser til de pressemeddelelser, Kongehuset løbende udsendte i forbindelse med prins Henriks indlæggelse.

Selvom der i pressemeddelelserne ikke stod direkte, hvor alvorligt syg prins Henrik var, så var det ifølge Trine Villemann ikke til at tage fejl af.

»Jeg har beskæftiget mig med kongehuset i rigtig mange år og har skrevet tre bøger om det, så min erfaring fortæller mig, hvad de siger, når de sender de pressemeddelelser ud. Det var det samme, vi så, da dronning Ingrid lå for døden. Også dengang måtte Frederik afbryde en rejse for at komme tilbage. Jeg havde sådan set selv gættet, det ikke var influenza, Henrik led af, så jeg mener ikke, der er noget at komme efter, for Kongehuset havde selv meldt tingene ud, hvilket jeg synes var helt rigtigt, men ingen har brudt tavshedspligten,« siger Trine Villemann.

Københavns Politi bekræfter over for BT, at man i øjeblikket efterforsker en sag om muligt brud på tavshedspligten på Rigshospitalet i forbindelse med prins Henriks indlæggelse.

»Vi har startet sagen, fordi vi har modtaget en åben anmeldelse fra en borger, der har hørt Villemann i radioen sige nogle ting, hun havde fra en kilde på Rigshospitalet,« siger vicepolitiinspektør Riad Tolba til BT og afviser samtidig, at anmeldelsen er kommet fra kongehuset selv.

Efterforsker I sagen, fordi den drejer sig om kongehuset?

»Politiet har altid pligt til at optage en anmeldelse, og ud fra den har der været efterforskningsmæssige skridt, så det her er helt almindeligt.«

Kan du forstå, hvis nogen synes, det er mærkeligt, at politiet bruger ressourcer på sådan en sag?



»Det kan man altid have en mening om. Men det er en sag, som bliver behandlet, det er ikke, fordi der sættes det helt store i værk. De relevante vidner bliver afhørt, og så længe der er efterforskningsmæssige skridt, tager man dem.«

Vicepolitiinspektør Riad Tolba oplyser samtidig til BT, at man ikke har afhørt andre end Trine Villemann i sagen.

BT har forsøgt at få en kommentar fra Kongehuset, som dog ikke er vendt tilbage på henvendelsen.