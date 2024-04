Den spanske dronning Sofia er indlagt.

Det skriver El Indipendente.

85-årige Sofia blev tirsdag indlagt med en urivejsinfektion, skriver det spanske medie.

Behandlingen skulle gå efter planen, men hun er stadig indlagt til observation, lyder det.

Dronning Sofia er mor til den spanske regent, kong Felipe.

Hun er gift med den tidligere konge Juan Carlos, der var regent i Spanien fra 1975 og indtil 2014, hvor han måtte abdicere på grund af dårligt helbred og efter flere skandalesager.

Siden da har skandalerne klæbet til Juan Carlos, som i en årrække levede i eksil i Abu Dhabi.

Sofia er gift med den tidligere regent Juan Carlos, der også er kendt som 'skandalekongen'. Foto: Oscar Del Pozo/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sofia er gift med den tidligere regent Juan Carlos, der også er kendt som 'skandalekongen'. Foto: Oscar Del Pozo/AFP/Ritzau Scanpix

Flere kvinder har hævdet at have haft affærer med Juan Carlos. Kongen er også blevet anklaget for korruption og lidt for tætte bånd til Saudi Arabien.

Senest er Juan Carlos blevet anklaget for at stå bag rygter om sin egen svigerdatter.

Nu er hans kone dronning Sofia så blevet indlagt hjemme i Spanien.

Hør seneste afsnit af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen' herunder.