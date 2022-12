Lyt til artiklen

De mødtes på en jagt i 2004, hun blev hans elskerinde, og siden friede han til hende to gange – selv om han allerede var gift med en dronning, påstår hun.

I årevis har den danskfødte kvinde Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn beskyldt den tidligere spanske konge Juan Carlos for voldsom chikane, efter de stoppede deres affære. Og nu er hun klar til endnu et opgør. Denne gang i retten.

»Vi var bare en del af en eller anden form for cirkusforestilling, der handlede om at gøre denne magtfulde mand glad, og hvad han end sagde, at han ønskede sig, så måtte det gå i opfyldelse.«

Sådan fortæller den 57-årige danskfødte kvinde, der nu er bosat i London, ifølge Daily Mail, i en ny podcastserie kaldet 'Corinna og kongen'.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ses her yderst til venstre ved Laureus Awards. Juan Carlos er nummer to fra højre. Han står ved siden af sin datter Christina de Borbon. Hendes daværende mand, Iñaki Urdangarin, som der også har været en del skandaler om, ses til venstre for kongen. Foto: GTRES Vis mere Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ses her yderst til venstre ved Laureus Awards. Juan Carlos er nummer to fra højre. Han står ved siden af sin datter Christina de Borbon. Hendes daværende mand, Iñaki Urdangarin, som der også har været en del skandaler om, ses til venstre for kongen. Foto: GTRES

Her fortæller hun også, at kongen havde fortalt hende, at han havde en aftale med sin kone, dronning Sofía, om, at han gerne måtte have en affære, da deres ægteskab knirkede så meget, at det mest var proforma.

Dronning Sofía virkede dog angiveligt ikke videre glad, da hun en dag fandt Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn i de royale gemakker på paladset Zarzula Palace i Madrid.

»Pludselig bragede dronning Sofía ind i rummet, og hendes ansigt lignede torden. Hun pegede på mig og sagde: 'Jeg ved, hvem du er'. Jeg havde åbenlyst lyst til at synke i et med jorden,« har Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn påstået i et andet afsnit af podcasten. Her fortalte hun også, at Juan Carlos, der også var til stede, ikke anede, hvordan han skulle håndtere sin kones vrede.

Podcasten er udkommet i ugerne op til, at en retssag, hvor Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn har beskyldt kongen for chikane, skal for retten i London.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein ses her i 2014 med sin datter, Anastasia Adkins. Foto: Mark Von Holden Vis mere Corinna zu Sayn-Wittgenstein ses her i 2014 med sin datter, Anastasia Adkins. Foto: Mark Von Holden

En del af sagen kom for retten tirsdag, hvor tre dommere afgjorde, at kongen, der abdicerede i 2014 og overlod tronen til sin søn, den nuværende kong Felipe, har immunitet mod anklager, der er kommet frem før 2014.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn blev født i Danmark som Corinna Larsen af en dansk far og en tysk mor. Hendes far var direktør for det brasilianske flyselskab Varig, og hun voksede op i Tyskland, Brasilien og Schweiz.

Den danskfødte kvinde blev i 1989 gift med den britiske forretningsmand Philip Adkins, som hun fik datteren Anastasia med.

Parret blev dog skilt, og i år 2000 ægtede hun den tyske prins Casimir af Sayn-Wittgenstein-Sayn, der nedstammer fra en gammel tysk fyrstefamilie fra Rhinland.

Den tidligere spanske konge, Juan Carlos, der her ses i 2010, kan formentlig se frem til en retssag i London. Foto: MIGUEL RIOPA Vis mere Den tidligere spanske konge, Juan Carlos, der her ses i 2010, kan formentlig se frem til en retssag i London. Foto: MIGUEL RIOPA

Parret fik sammen sønnen prins Alexander Kyril i 2002, men blev siden skilt. Corinna beholdt dog sit efternavn, og forelskede sig kort efter i den spanske konge, som hun mødte på en jagt i Afrika.

Forholdet varede fem år, og Juan Carlos friede angiveligt til den danskfødte kvinde to gange.

Den ene gang var i 2009, hvor han gav hende en stor diamantring, men forholdet sluttede brat, da Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn måtte tage væk for at passe sin døende far.

Juan Carlos, der var kendt for at have så umættelig en sult efter kvinder, at han angiveligt fik testosteronblokkere, fandt sig nemlig en ny elskerinde.

Forholdet mellem Juan Carlos og dronning Sofía har længe knaget. Foto: JOSE LUIS ROCA Vis mere Forholdet mellem Juan Carlos og dronning Sofía har længe knaget. Foto: JOSE LUIS ROCA

I 2012 kom både kongen og Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ud i et større stormvejr, da deres forhold blev afsløret, efter de begge deltog i en luksusjagttur i Botswana.

Selvom parret ifølge Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ikke længere var sammen på det tidspunkt, gav kongen hende efterfølgende 65 millioner euro som en slags kompensation for, at hendes image blev ødelagt.

Derefter forsøgte han endnu engang at fri til hende i 2014, men da han endnu en gang blev afvist, begyndte hendes mareridt.

Sidenhen blev den spanske konge nemlig 'persona non grata' i Spanien, da afsløringer om først hans affære og siden korruptionsanklager ramte ham. Dermed ville han have del i de 65 millioner euro, som han havde givet til sin tidligere elskerinde.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Foto: Mark Von Holden Vis mere Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Foto: Mark Von Holden

Da hun ikke ville dele pengene med ham, begyndte kongen, der de seneste år har boet i de arabiske emirater, angiveligt at chikanere hende. Blandt andet beskylder hun Juan Carlos for at stå bag indbrud i hendes hjem, trusler og for at stå bag skud mod et overvågningskamera.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn blev dog så træt af situationen, at hun i 2020 valgte at sagsøge den tidligere konge for chikane.

Juan Carlos har indtil videre benægtet alle anklager.

Den del af anklagerne, som først angår tiden efter 2014, har kongen ikke immunitet for, og det forventes derfor, at Corinna zu Sayn-Wittgensten-Sayn vil forfølge ham retligt for den del.

Hun påstår, at ekskongens chikane har fundet sted fra 2012 og frem til nu.