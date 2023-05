Mandag er der dømt royal folkefest, når Royal Run endnu en gang finder sted.

Over 93.000 har tilmeldt sig løbene i de fem værtsbyer Aabenraa, Herning, København/Frederiksberg, Nyborg og Nykøbing Falster, men særligt en del af befolkningen har takket nej til at være en del af festen.

De unge gider ikke løbe Royal Run. Og det er i den grad noget, som bør bekymre Kronprinsfamilien, hvis man spørger B.T.s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen.

»Det er også det, der helt generelt er Kongehusets problem. Hvordan appellerer man til de unge 'vælgere'? Kongehusets eksponent står og falder med opbakningen til det, og derfor er det ekstrem vigtigt, at Kronsprinsparret kigger mod de unge,« forklarer han.

Jacob Heinel Jensen påpeger dog, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary har gjort meget de sidste mange år for at nå flere af de unge ved at have et større fokus på klima- og værdipolitik og på kønsidentitet.

Men det er altså ikke noget, der afspejler sig i tilmeldingerne til Royal Run.

»På trods af alt dette er de ikke i stand til at tiltrække de unge, og det bør få alarmklokkerne til at ringe inde på Amalienborg. Selvom man går i en mere moderne retning, så appellerer man ikke til de unge. Det er det, som Royal Run, der ellers er en mega folkelig begivenhed, viser.«

Og det kan være svært for Kongehuset at gøre mere, end de allerede gør, for at få de unge med.

»Jeg tror ikke, at de kan gøre så meget mere. Det der er den store knibe for Kongehuset i Danmark, men også kongehuse i udlandet, er, at det er en meget gammeldags organisation, som har svært ved at finde sine fødder i en moderne virkelighed. Vi kan også se i meningsmålingerne, at når det kommer til opbakning af Kongehuset, så er den tårnhøj hos de ældre, men den halter hos de yngre.«

»Det er ikke, fordi Kronprinsparret gør noget galt, men det viser bare, at uanset hvor meget de bejler til unge med værdipolitik og lignende, så virker det ikke, og det kommer det heller ikke til.«

Kongehuset kan så, ifølge Jacob Heinel Jensen, håbe på, at de unge, når de bliver ældre, begynder at få varmere følelser for Kongehuset.

Det er aldersgruppen fra 16-30 år, som Royal Run har svært ved at tiltrække. Noget, som nager Morten Mølholm, der er administrerende direktør i Danmarks Idrætsforbund og med i Royal Runs styregruppe.

»Vi har rigtig godt fat i de midaldrende og en del ældre, men vi har problemer med at tiltrække unge. Det er noget, som vi vil kigge på frem mod næste år. Hvordan kan vi skabe Royal Run, så det i højere grad bliver en ungdomsfolkefest? De unge er vigtige for os i fremtiden,« siger han til Ritzau.

Følg Royal Run i LIVE-bloggen her på B.T.