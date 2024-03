I ny undersøgelse af valgtest er forskers "bedste bud", at testene flyttede omkring 110.000 stemmer ved valg.

Ved folketingsvalget i 2022 skiftede omkring 110.000 danskere parti på grund af en valgtest.

Det er buddet fra lektor Mathias Wessel Tromborg ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, der har undersøgt valgtestenes effekt. Det skriver Jyllands-Posten.

- Det kommer selvfølgelig med nogle forbehold, som det altid gør, når man snakker med forskere som os. Men ja, det er vores bedste bud, siger Mathias Wessel Tromborg til avisen.

Ifølge Jyllands-Posten viser resultaterne fra undersøgelsen, at når 100 vælgere får anbefalet et andet parti end det, som de i første omgang hælder til, så vil cirka 16 af dem skifte parti.

De omkring 110.000 stemmer svarer til omkring fem mandater i Folketinget.

En lang række danske medier tilbyder op til hvert valg læsere at foretage en valgtest eller kandidattest. Valgtestene matcher vælgerne med politikere ved, at vælgerne forholder sig til politiske udsagn, som kandidater inden da har svaret på.

Og valgtest bliver benyttet af mange vælgere, kan professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet konkludere.

Den store valgundersøgelse af folketingsvalget 2022, "Partiledernes kamp om midten", der netop er udkommet med Kasper Møller Hansen som en af to hovedforfattere, viser, at cirka 62 procent af vælgerne i Danmark tog en valgtest i 2022. Cirka 45 procent af dem siger, at de endte med at stemme, som testen anbefalede dem.

- Valgtest er uden sammenligning det, som flest vælgere bruger i en valgkamp. De kan se en valgplakat eller en debat, men valgtest trumfer det hele. De er simpelthen blevet en fuldstændig definerende del af vores måde at navigere politisk, siger Kasper Møller Hansen til Jyllands-Posten.

Den nye undersøgelse fra Aarhus Universitet viser også, det i alt var omkring 175.000 stemmer ved folketingsvalget i 2022, der blev påvirket af valgtest.

Ud over dem, der skiftede parti på grund af en valgtest, påvirkede testene også eksempelvis ved, at nogle vælgere fik et andet match end ventet, og derfor blev i tvivl om, hvad de skulle stemme.

/ritzau/