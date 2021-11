»Er der snart nogen, som gider at sende det barn hen, hvor hun hører hjemme: nemlig i skole.«

Sådan skriver Kristendemokraternes profil Jens Rohde i et opsigtsvækkende Facebook-opslag om klimaaktivisten Greta Thunberg.

Facebook-opslaget er opsigtsvækkende, fordi Jens Rohde i kommentarfeltet får massiv kritik for at kalde den 18-årige svenske klimaaktivist 'et barn'. Men kritikken kommer også af en helt anden årsag.

Sidste år skrev Jens Rohdes partiformand, Isabella Arendt, en kommentar i Kristeligt Dagblad, hvori der blandt andet stod »budskabet om, at hun (Greta Thunberg, red.) og de andre frustrerede unge skal tilbage i skolen, er utroligt arrogant og potentielt farligt for vores demokrati«.

Isabella Arendt ytrede også, at hvis der var noget, der kunne vække hendes vrede, så var det »ansvarlige politikere, der taler ned til Greta Thunberg og dermed til de unge«.

Over for B.T understreger partiformand Isabella Arendt, at Jens Rohde og hun er enige i politikken, men er forskellige i retorikken, ligesom hun heller ikke mener, at Jens Rhodes opslag er »farligt for vores demokrati«.

»Ikke enkeltstående. Han tager fat i en enkelt udtalelse. I 2020 bredte der sig en generel holdning om, at unge skulle være færdig med uddannelse, før de måtte mene noget politisk, og det er det, min kommentar dengang er skrevet ud fra,« lyder det fra Isabella Arendt.

Greta Thunberg er en svensk klimaaktivist. Foto: Robert Perry Vis mere Greta Thunberg er en svensk klimaaktivist. Foto: Robert Perry

Det, der fik Jens Rohde til tasterne, var Greta Thunbergs beskrivelse af klimakonferencen COP26 i Glasgow, hvor omkring 200 lande netop har mødtes.

Her blev der indgået en klimaaftale bestående af en række klimamål. Et af de mål er en global temperaturstigning på maks. 1,5 grader, men det er ifølge den 18-årige klimaaktivist ikke godt nok, hvorfor hun på Twitter opsummerede COP26 med ordene: 'Bla, bla, bla.'

Over for B.T kalder Jens Rohde ordene for både »barnlige« og »under lavmålet«.

»Det er hendes 'bla, bla, bla'-kommentar, jeg simpelthen synes, er under lavmålet,« lyder det fra Jens Rohde om baggrunden for, at han kaldte Greta Thunberg for et barn.

»Problemet er, at hun aldrig nogensinde vil skrive andet end 'bla, bla, bla', før vi ender med vandbrød og sivsko, og det abonnerer jeg bare ikke på,« lyder det videre fra kristendemokraten.

Jens Rohde har siden april i år været medlem af Kristendemokraterne. Han kom fra Det Radikale Venstre, som han sad i Folketinget for. Da han i april skiftede til Kristendemokraterne, bragte han partiet tilbage i Folketinget med et mandat.

Jens Rohde har også en fortid i Venstre, hvor har tidligere har været politisk ordfører.