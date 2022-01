Torsdag formiddag skrev Aalborg Kommune i en mail, at borgmester Thomas Kastrup-Larsen sygemelder sig med stress.

Nu, knap to timer efter udmeldingen, sætter borgmesteren selv ord på situationen.

'Jeg har gennem et stykke tid haft ret kraftige stresssymptomer. Så kraftige, at jeg ikke kunne ignorere dem længere. Jeg har derfor været ved lægen og fået den klare besked, at jeg skulle sygemelde mig,' indleder han i sit Facebook-opslag.

Sygemeldingen sker efter et kommunalvalg med en halvering af hans personlige stemmer og en generel tilbagegang for Socialdemokratiet i kommunen.

Derudover er han blandt andet de seneste måneder blevet hovedperson i skandalesager om en lokal udbygningsaftale.

Senest kunne mediet Frihedsbrevet onsdag fortælle, at han har sendt 100.000 kroner til byggekongen Jesper Skovsgaard for derefter af få sendt 50.000 tilbage anonymt op til kommunalvalget i 2017.

Dog nævner borgmesteren hverken disse sager eller sætter ord på, hvad der ellers kunne være kimen til stressmeldingen.

'Jeg er simpelthen nødt til at respektere mit helbred. Jeg har en plan om at komme stærkt tilbage, men bliver foreløbig nødt til at koble helt ud af de politiske arbejde for en periode,' skriver han til gengæld.

'Pas godt på vores skønne kommune, mens jeg kommer til hægterne igen,' afslutter Thomas Kastrup-Larsen på sin Facebook-side.