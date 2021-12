Efter et noget langstrakt møde i byrådet torsdag aften er der nu kommet en foreløbig konklusion af kommunens brug af de såkaldte 'udbygningsaftaler'.

I ikke ét af de undersøgte tilfælde fandt Advokatfirmaet Horten, at kommunen havde ageret 'ikke kritisk' – til gengæld kaldte de i seks tilfælde praksis for 'overvejende kritisk.

I intet mindre end 15 ud af 27 tilfældet har undersøgelser vist, at brugen af 'udbygningsaftaler' er kritiske, hvilket betyder, at kommunen ikke ageret efter lovgivningen. Og det har borgmesteren i Aalborg Kommune et medansvar i forhold til.

Udbygningsaftaler kort fortalt Udbygningsaftalerne – eller 'studehandler' og 'lokumsaftaler' – er en aftale mellem bygherre og kommunne, men skal komme på opfordring fra bygherren. Med aftalen kan en bygherre få lov at bygge mere mod at betale for kommunens infrastruktur. I sager fortalt i B.T. har det på Spritten og Godsbanen i Aalborg været sådan, at de private bygherrer skulle bruge millioner på at klimasikre en kajkant og udgrave en å – alt sammen noget, som i første omgang er kommunens opgave at betale for. Men flere bygherrer er stået frem og sagt, at de aftaler er kommet på kommunens opfordring.

Med egne ord er både borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) og resten af byrådet rystet over den ulovlige praksis.

»Jeg er grundlæggende rystet, at vi har haft en ulovlig praksis på det område. I hvert fald i 10 år. Man kan se, der er så mange sager, der har været genstand for den her undersøgelse, hvor kommunen ikke har iagttaget frivillighedsprincippet grundigt nok, og selv har taget initiativ til udbygningsaftaler,« forklarer han til B.T. Aalborg og fortsætter:

»Vi skal sørge for, at vi har et administrativt grundlag, som gør, at der aldrig skal herske tvivl om, vi bevæger os på den rigtige side af lovgivningen.«

Hvorvidt der kommer nogle former for økonomisk tilbagebetalinger, er ikke til at sige nu, lyder det fra Thomas Kastrup Larsen.

»Vi vil selv tage initiativ til at afdække samtlige udbygningsaftaler om, hvorvidt kommunen er erstatningspligtige. Og hvilke nogle muligheder, vi har til det. Der skal vi ned og kigge i de enkelte konkrete sager.«

Tidligere har B.T. fortalt, hvordan både en professor i økonomi fra Aalborg Universitet og en juraprofessor på Københavns Universitet har kritiseret kommunens praksis kraftigt i forbindelse med udbygningsplanerne.

Nu erkender borgmesteren da også, at sagen også skal afdækkes både økonomisk såvel som juridisk.

»Som kommunen må man ikke bare udbetale penge, medmindre man har en lovhjemmel,« forklarer han.

Det siger loven om udbygningsaftaler Planloven § 21B: På opfordring fra en grundejer kan kommunalbestyrelsen indgå en udbygningsaftale med grundejeren for områder, der i kommuneplanen er udlagt til byzone.

På nuværende tidspunkt har borgmesteren ikke noget konkret bud på, hvor mange penge, der er tale om.

»Jeg vil ikke stå og gætte på et tal, men det er klart, at det er et anseeligt beløb, vi taler om,« fortæller Thomas Kastrup-Larsen.

Hvordan kan det her foregå i 10 år, uden der bliver gjort noget ved det?

»Det er et godt spørgsmål. Man kan ikke få anden tanke end, at der blandt medarbejderne i forvaltningen har været den idé, at den lovgivning, og den måde, man gjorde det på, har været korrekt – men det kan man så se, at det ikke er.«

Føler du et medansvar?

»Jeg er jo borgmester. Jeg har det endelige ansvar, så selvfølgelig har jeg – ligesom resten af byrådet – et medansvar i forhold til, hvordan det er foregået. Jeg påtager mig også ansvaret for, at vi nu får sat gang i en proces, hvor vi får ryddet op i det her, og vi får tillagt vores praksis fremadrettet.«

Spritgrunden – eller 'Spritten', som aalborgenserne selv kalder den – set fra vandsiden i 2019. Foto: Henning Bagger Vis mere Spritgrunden – eller 'Spritten', som aalborgenserne selv kalder den – set fra vandsiden i 2019. Foto: Henning Bagger

Thomas Kastrup-Larsen erkender, at der i kommunen har været en praksis, som har befundet sig på den forkerte side af lovgivningen.

»Undersøgelsen dokumenterer, at vi som kommune har haft en praksis, hvor vi ikke har ventet på, at entreprenører frivilligt har bedt om at få en udbygningsaftale. Vi har i flere tilfælde selv foreslået det og selv har insisteret på det i forhold til lokalplaner.«

På torsdagens møde er det desuden blevet besluttet, at Anders Fokdal, By- og Landskabsdirektør, samt Peder Baltzer, Aalborgs stadsarkitekt, skal sende hjem. Det er en løsning, som ikke er helt optimal, lyder det fra en af de ejendomsudviklere, som har kritiseret Aalborg Kommune for brugen af udbygningsaftaler, Torben Nielsen fra TN Udvikling, til TV 2 Nord:

»Det er lidt letkøbt, hvis konsekvensen er, at man fyrer et par embedsmænd. Det her er ikke kun embedsmænds værk,« siger Torben Nielsen TV 2 Nord og fortsætter:

»Det klinger hult, når nogle politikere i dag står frem og fortæller, hvor chokerede, de er. De har vidst det – og det ved jeg med sikkerhed, for jeg har selv fortalt dem det, så de kunne sådan set bare have ulejliget sig med at undersøge, hvad der foregik i forvaltningen.«