100.000 skattekroner. Så meget blev i kommunalvalgsåret 2017 langet over disken til byggematador Jesper Skovsgaard med Aalborg Kommune og dertilhørende borgmester, Thomas Kastrup-Larsen, som afsender.

Få måneder senere blev 50.000 af de kroner sendt retur til Socialdemokratiets lokalafdeling i Aalborg. Indledningsvis med anonymiseret afsender, fordi beløbene blev overført af tre omgange og dermed aldrig oversteg beløbsgrænsen på 20.000 kroner. Holder man sig under denne beløbsgrænse, kan man sende beløb uden navn på afsender. Men nu kan Frihedsbrevet afsløre, at alle beløb kom fra tre forskellige selskaber, Jesper Skovsgaard ejer.

Pengeoverførslen mellem byggekongen, der netop har solgt en af Aalborgs vildeste villaer, og borgmesterens parti, kritiseres af hele tre eksperter, der blandt andet kalder pengeoverførslerne 'påfaldene'.

Det ligner returkommission, siger blandt andet Jesper Olsen, der er formand for antikorruptionsorganisationen Transparency Internationals danske afdeling.

»Returkommission i sådan en sag er også korruption, fordi det er misbrug af magt til egen vinding,« siger han til Frihedsbrevet. Ifølge straffeloven kan returkommission staffes med op til flere års fængsel.

Selv hævder borgmesteren og byggematadoren, at de 100.000 kroner skulle bruges på en kampagnevideo, der skulle lokke det populære tv-program 'Nybyggerne' til at lave næste sæson i Aalborg. Det har dog på intet tidspunkt været noget, de andre kommuner, der tidligere har deltaget i programmet, har gjort.

I en mailkorrespondence, Frihedsbrevet er i besiddelse af, fremgår det, at Thomas Kastrup-Larsen kort inden overførslen af de 100.000 kroner indkaldte til møde med Jesper Skovsgaard, kommunaldirektør Christian Roslev, daværende rådmand for By- og Landskab Hans Henrik Henriksen og stadsarkitekt Peder Baltzer Nielsen. De to sidstnævnte har for nylig været hovedpersoner i andre kommunale sager.

Borgmesteren hævder hverken at have fået personlige bidrag til valgkampen i 2017 eller 2021. Aalborg Kommune bekræfter til Frihedbrevet at pengeoverførslen blev aftalt til mødet, men at der intet mødereferat foreligger.

B.T. er kommet i besiddelse af en redegørelse fra Aalborg Kommunes kommunaldirektør, Christian Roslev, sendt til byrådet. Den bekræfter, at mødet har fundet sted, og at de 100.000 kroner er sendt til Jesper Skovsgaards firma, 2E Group.

»Det vurderes, at det har været en god brandingværdi af Aalborg som by, og at seere i hele Danmark er blevet eksponeret for byens muligheder,« skriver Christian Roslev, der dog ikke i redegørelsen forholder sig til kampagnestøtten, som Jesper Skovsgaard har sendt til Socialdemokratiet.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra både Thomas Kastrup-Larsen og Jesper Skovsgaard...