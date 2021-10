Den hushandel, som er indgået mellem to nordjyske rigmænd, er i den tunge ende af skalaen. Den helt tunge.

Det er Jesper Skovsgaard, som står bag TSG Capital, der har solgt luksusvillaen på Vossvej i Hasseris til hestekongen Andreas Helgstrand, der sælger og opdrætter dressurheste.

Og der er ikke tale om småpenge.

Ifølge B.T.s oplysninger har Jesper Skovsgaard solgt villaen til en pris i omegnen af 100 millioner kroner.

Jepser Skovsgaard ved villaen i Hasseris. Foto: Privatfoto Vis mere Jepser Skovsgaard ved villaen i Hasseris. Foto: Privatfoto

Over for B.T. vil Jesper Skovsgaard dog ikke tale om prisen, hvorfor han hverken vil be- eller afkræfte dette. Hvad han gerne vil sige noget om, er, hvorfor han valgt at sælge sin luksuriøse liebhaverbolig.

»Jamen, alting har en ende. Jeg har godt nok tabt mange væddemål nu, for jeg har altid svoret, at jeg aldrig vil flytte fra huset.«

»Men nu kom det her. Det er en god handel, der har stået på i noget tid. Nogle gange må man slå til.«

B.T. skrev tidligere fredag, at Andreas Helgstrand har købt villaen, som ellers har tilhørt Jesper Skovsgaard siden 2007. Det bekræftede Helgstrands hustru, Marianne. Hun ønskede dog ikke at udtale sig yderligere om købet af private årsager.

Samme melding lyder fra Andreas Helgstrand.

Villaen er placeret i Aalborg-bydelen Hasseris. Den har ikke været udbudt til salg, hvilket Skovsgaard også bekræfter. Dialogen alene har været mellem parterne selv.

Købsaftalen træder endeligt i kraft ved årsskiftet, hvor Andreas Helgstrand bliver den nye ejer.

Jesper Skovsgaard derimod har valgt at rykke teltpløkkerne til Sæby.

»Dér har jeg købt en stor grund lige ud til vandet. 10.000 kvadratmeter lige ud til Kattegat med egen strand. Jeg har altid godt kunnet lide vand, hav og strand, så det kunne jeg godt tænke mig.«

Jesper Skovsgaards plan er, at han vil rive det eksisterende hus ned, for derefter at bygge sin egen villa.

Villaen i Hasseris, som han netop har solgt, er på 820 kvadratmeter, der blandt andet tæller ti værelser og fire badeværelser.

I kælderen er der også frynsegoder som pool, wellness og musikstudie.

Den dyreste villa, som nogensinde er blevet solgt i Danmark, ligger i Vedbæk nord for København. Priser her lyder ifølge Finans på 150 millioner kroner.