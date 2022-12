Lyt til artiklen

Venstres Sophie Løhde er netop blevet minister for tredje gang.

Denne gang har hun fået posten som sundheds- og indenrigsminister i den nye SVM-regering.

Sundhedsministeriet kender Løhde i forvejen, da hun tilbage i 2015-16 var sundheds- og ældreminister i Lars Løkke Rasmussens Venstre-regering.

B.T. afdækkede i november, hvordan en række tidligere medarbejdere har oplevet Løhde både i Venstre og som minister anvende en usædvanligt grov tone, direkte råbe ad medarbejdere og komme med nedsættende personlige kommentarer.

»Jeg vil ikke bare beskrive det, Sophie kører, som en hård tone. Hun kører decideret psykisk terror på dem, der arbejder tæt på hende, når hun er utilfreds,« lød det blandt andet fra en tidligere medarbejder i centraladministrationen, der har arbejdet tæt sammen med Løhde.

Dengang erkendte Løhde da også, at hun har en »direkte stil« og »af og til kan have en kontant tone«. Hun afviste dog, at hun på nogen måde skulle køre psykisk terror eller ydmyge medarbejdere.

B.T. fangede derfor Sophie Løhde til ministeroverdragelsen i Sundhedsministeriet for at høre, om hun denne gang vil ændre noget i sin ledelsesstil, når hun igen sætter sig i stolen på Holbergsgade.

Sophie Løhde, vi har tidligere talt med tidligere medarbejdere, som siger, du har en meget grov tone og har chikaneret folk. Hvad vil du nu gøre som sundhedsminister for at ændre på det?

»Altså, først og fremmest så agter jeg ikke at kommentere på personalemæssige forhold. Til gengæld har jeg undret mig over, at B.T. konsekvent har nægtet at tale med alle de medarbejdere, der har arbejdet for mig igennem mange år,« lyder det fra Sophie Løhde, som fortsætter:

»Jeg kan ikke forholde mig til 12 anonyme udsagn, når I samtidig insisterer på ikke at tale med de medarbejdere, der gerne vil stå frem med navns nævnelse og kommentere artiklen.«

Men hvad vil du gøre for at ændre det?

»Det er selvfølgelig afgørende at sikre, at der er et ordentligt arbejdsmiljø på enhver arbejdsplads. Det bestræber jeg mig på, og det skal man jo gøre på alle niveauer i den offentlige sektor.

Men erkender du, at du har haft en grov tone?

Det spørgsmål svarer Sophie Løhde ikke på, før hun forlader interviewet og går sin vej.

Sophie Løhde overtager Sundhedsministeriet fra Magnus Heunicke (S), der i stedet skal være miljøminister.