ANALYSE: Meget kan man beskylde Inger Støjberg for. Men evnen til selviscenesættelse mangler hun ikke. Slet ikke.

Hendes nye parti Danmarksdemokraterne ligner til forveksling en dansk version af det højreorienterede Sverigedemokraterna, som for få år siden tog svensk politik med storm. Inger Støjberg har et godt forhold til partiets leder, Jimmie Åkesson, så mon ikke hun har ladet sig inspirere lidt af det svenske naboparti.

Inger Støjberg har samtidig valgt at holde dagens interview på Hvidsten Kro, som trækker historiske tråde til den danske modstandsbevægelse. Lige i den nationalkonservative ånd.

Pladsen er åben for et nyt 'udkantsparti' med Inger Støjberg som leder. I Dansk Folkeparti hersker der krise og kaos, Venstre er rykket i en liberal og midtersøgende retning, og Socialdemokratiet er gået på jagt efter storbyvælgere.

Her er fire vigtige kamppladser, som Inger Støjberg skal vinde for at få succes:

Kampen om det gule Danmark

Inger Støjberg har allerede varmet op til den fortælling, som hun vil bygge sit parti op omkring: kampen mod 'de fine saloner' i København, som Støjberg kalder dem.

Efter Dansk Folkeparti er blevet en skygge af sig selv, og Socialdemokratiet og Venstre har rettet mere fokus på storbyvælgerne, er der blevet plads til et 'udkantsparti'. Et parti, som spiller på forskellen mellem sort filterkaffe og caffe latte, mellem smarte cafeer og den lokale byfest, mellem nye metrolinjer og gammeldags bilkørsel.

Det bliver Støjbergs største slagnummer. Hun vil blæse til kamp mod 'københavneriet' og urbaniseringen med den vanlige jyske Støjberg-dialekt.

Inger Støjberg udtaler sig til pressen på Folkemødet i Allinge på Bornholm fredag 17. juni 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Inger Støjberg udtaler sig til pressen på Folkemødet i Allinge på Bornholm fredag 17. juni 2022. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Krisen i DF

'Udkantskampen' har ellers været Dansk Folkepartis varemærke. Men de interne uroligheder efter en beskidt formandsvalgkamp har sendt partiet på katastrofekurs og gjort plads til et nyt parti.

Det bliver en benhård kamp mellem DF og Støjbergs Danmarksdemokraterne om vælgernes gunst. Selvom Morten Messerschmidt siger til B.T., at de to partier skal kæmpe sammen for et bedre Danmark, bliver det næppe tilfældet.

Det er ikke sikkert, at der er plads til begge partier på sigt. Så hvis Støjberg for alvor får vind i sejlene, kan det blive starten på DFs undergang.

Det er dog for tidligt at konkludere noget i den retning. Før Støjberg har et slagkraftigt kandidathold og en organisation bag sig, bliver det et onewoman-band mod et etableret orkester, som alle dansktopfans kender.

Støjbergs Venstre-stjerne

Alle taler om krigen mellem Støjberg og Dansk Folkeparti. Men Støjbergs comeback kan også få konsekvenser for Venstre, hvor Støjberg stadig har en stjerne i dele af det jyske bagland.

De kommende dage og uger skal man holde øje med, hvor mange i Venstres bagland som går over til Støjberg. Det bliver en vigtig indikator på, om Støjberg får succes, eller om det kun er bitre eks-DFere, som banker på hendes dør.

Jakob Ellemann-Jensens drejning mod et mere internationalt og moderne parti, der har sat klima, EU og liberale mærkesager øverst på dagsordenen, efterlader en gruppe konservative Venstre-folk, som har deres rødder i landbruget. Dem vil Støjberg forsøge at snuppe.

Dronningeduel i Nordjylland

Inger Støjberg elsker at spille bold op ad noget eller nogen. Og den største modstander lige nu hedder Mette Frederiksen.

Støjberg har ikke afsløret, hvilken storkreds hun har tænkt sig at opstille i. Men et godt bud vil være Nordjylland, hvor hun også bor.

Her har Dansk Folkeparti ikke nogen etableret topkandidat, ligesom Venstres Karsten Lauritzen er gået ud af politik. Inger Støjberg kan således blive den største borgerlige profil til at udfordre Mette Frederiksen, som også opstiller i det nordjyske.

Det kan blive en vaskeægte dronningeduel i valgkampen. Mette Frederiksen har en stor stjerne i Aalborg, men ude omkring i det nordjyske 'minkland' får mange stadig nervøse trækninger, når de hører Mette Frederiksens navn.

Det er de vælgere, Støjberg skal vinde. Hun skal mobilisere et lokalt oprør mod Mette Frederiksen, selv om det bliver svært.