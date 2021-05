Efter kun få dage trækker S-regeringen i land og dropper planerne om et udrejsecenter for udviste og kriminelle udlændinge på Langeland.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelse, efter udlændingeminister Mattias Tesfaye har haft de øvrige partier til drøftelser tirsdag aften.

Her stod det krystalklart, at hverken de borgerlige partier eller SF ville acceptere et udrejsecenter på Langeland, hvor SF i øvrigt har borgmesterposten.

»Jeg kan konstatere, at der i denne sag er flertal i Folketinget imod regeringens planer om et nyt udrejsecenter på Langeland. Og derfor dropper vi planerne,« siger Mattias Tesfaye i pressemeddelelsen.

Demonstration mod udrejsecenter på Langeland ved Christiansborg i København, tirsdag den 25. maj 2021. Langelændere demonstrerer på Christiansborg Slotsplads mod planerne om et udrejsecenter på Langeland.

Centret, der skulle huse 130 udviste, kriminelle udlændinge, har mødt stor modstand fra langelændere, som tirsdag aften var mødt op uden for Christiansborg til en stor demonstration.

De udviste udlændinge er i dag indkvarteret på Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland, hvor de i årevis har hærget med kriminalitet i lokalområdet, som efterhånden er godt tyndslidt.

Her var der i sidste uge jubel over endelig at slippe af med 130 udviste udlændinge.

Men efter planerne om Langeland nu er aflyst, må de fortsat blive på Kærshovedgård.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) besøger Center Holmegaard, der bliver et nyt udrejsecenter, ved Bagenkop på Langeland torsdag den 20. maj 2021.

»Hvis partierne kommer med forslag til andre mulige og nye placeringer, er min dør altid åben, og jeg har kaffe på kanden. Men som det ser ud nu, så betyder det desværre, at udrejsecentret foreløbigt må blive, hvor det er,« siger Mattias Tesfaye.

Efter mødet hos Tesfaye gjorde de borgerlige partier det ellers meget klart, at det ikke var nogen løsning, at de udviste udlændinge blev på Kærshovedgård.

De borgerlige partier – med undtagelse af Kristendemokraterne – insisterer i stedet på, at regeringen finder planerne om et udrejsecenter på den øde ø Lindholm op af skuffen igen.

»Det er ikke nogen løsning at lade det blive i Midtjylland. Det vil være et kæmpe svigt af lokalsamfundet omkring Bording. Og det kan vi ikke acceptere,« siger Kristian Thulesen Dahl, formand for Dansk Folkeparti.

Dansk Folkepartis Kristian Thulesen Dahl under spørgetime i Folketingssalen med statsminister Mette Frederiksen på Christiansborg tirsdag den 27. april 2021.

B.T. talte tirsdag med Ole Tranberg, der i fem år har været nabo til Kærshovedgård. Han har været nærmeste vidne til den kriminalitet, som kommer med et udrejsecenter.

Det er blevet til flere ubehagelige sammenstød og maskerede mænd, der har gået rundt på hans grund.

Allerede før Mattias Tesfaye droppede planerne på Langeland, troede Ole Tranberg ikke på, at de kriminelle udlændinge ville komme væk fra nabogrunden.

»Det kommer nok ikke til at ske noget. For når de hverken kan blive enige om Langeland eller noget andet sted, så er det nemmeste bare at lade dem blive, hvor de er. Og så udskyde beslutningen,« sagde han.

Nabo til Udrejsecenter Kærshovedgård Ole Tranberg oplever ugentligt, at beboere fra centret befinder sig på hans grund.

Kriminaliteten omkring Kærshovedgård har været massiv. Alene i de første tre måneder af 2021 har politiet rejst 59 sigtelser mod personer på Kærshovedgård – blandt andet for vold, trusler og narkohandel.

Mattias Tesfaye bebuder, at de skuffede midtjyder nu får mere hjælp til at skabe tryghed.

»Jeg forstår udmærket, hvis der nu er skuffelse i Midtjylland. Regeringen vil derfor snarest mulig give området omkring Kærshovedgård en hjælpende hånd,« siger han.

»Private og erhvervsdrivende, som har oplevet øget utryghed, skal have mulighed for at søge støtte til sikkerhedsforanstaltninger,« lover ministeren.