»Der bliver ikke lempet i udlændingepolitikken. Og ydelserne bliver ikke hævet.«

Sådan lød den sikre melding fra Mette Frederiksen i et interview med B.T. i april 2019 – få måneder før hun blev statsminister.

Faktisk ville Mette Frederiksen slet ikke være statsminister, hvis sociale ydelser til indvandrere blev hævet, lød det dengang fra Frederiksen.

Men nu har piben pludselig fået en anden lyd. Regeringen har nemlig i dag lavet en aftale med de røde støttepartier om en aftale, hvor en række ydelser i kontanthjælpssystemet bliver hævet. Ydelser, som netop især kommer herboende indvandrerfamilier til gode, da især den gruppe ofte er i kontakt med kontanthjælpssystemet.

»Det her er både et løftebrud fra regeringens side og helt elendigt politisk håndværk,« lyder det fra Venstres formand få minutter efter at aftalen blev præsenteret.

»Mette Frederiksen lovede ikke at hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere. Nu gør hun det alligevel. Det er et klart løftebrud. I Venstre vil vi hellere lade folk, der går på arbejde beholde flere af deres egne penge. For det skal altid kunne betale sig at arbejde, siger Jakob Ellemann-Jensen til B.T.

Den udlægning giver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard dog ikke meget for.

Peter Hummelgaard, I har sagt, at I ikke vil hæve ydelserne til arbejdsløse indvandrere. Gør man ikke netop det nu?

»Det er velbelyst, at der en sammenhæng mellem, at dem, der er på offentlige ydelser, også ofte er indvandrere. Omvendt har vi haft det midlertidige børnetilskud i flere år nu, og vi kan ikke se, at det har mindsket incitamenterne til at tage et arbejde. Det her handler om børnenes mulighed for at have et børne- og ungdomsliv,« lød det fra Hummelgaard.

Ny kontanthjælpsaftale præsenteres på doorstep i Beskæftigelsesministeriet i København, tirsdag den 14. juni 2022. Foto: Philip Davali Vis mere Ny kontanthjælpsaftale præsenteres på doorstep i Beskæftigelsesministeriet i København, tirsdag den 14. juni 2022. Foto: Philip Davali

Mette Frederiksen sagde ellers bare selv til B.T., at der ikke ville blive lempet med hende som statsminister?

»Jeg er uenig i præmissen. Vi betragter ikke det her som en lempelse af udlændingepolitikken. Vi betragter det her som en aftale, der kommer børnene til gode,« sagde Peter Hummelgaard og vendte dermed tilbage til det tema, han også indledte dagens pressemøde, nemlig børn.

Den nye aftale er nemlig »børnenes kontanthjælpsreform« lød det i præsentationen fra beskæftigelsesministeren.

Regeringens støttepartier er derimod glade for den nye aftale med regeringen. I De Radikale lægger man dog ikke skjul på, at der har været tale om svære forhandlinger hos Peter Hummelgaard.

»Men nu får vi skabt tryghed og ro omkring de mest udsatte familiernes økonomi,« lød det fra partiets beskæftigelsesordfører, Samira Nawa.

Hos Enhedslisten, der flere gange har truet med decideret at vælte regeringen, hvis ikke der blev landet en aftale om ydelser, som partiet kunne leve med, var også grundlæggende tilfredse med den nye aftale.

»Det har været hjerteblod for os i Enhedslisten,« lød det fra Enhedslistens politiske ordfører Mai Villadsen, der især fremhævede, at man også har aftalt, at receptpligtig medicin bliver gratis, hvis man har været på kontanthjælp i et år.

»Jeg synes, at den her aftale viser, at det gør en forskel, at der ikke er en blå regering – eller en regering hen over midten. Det her har været afgørende for os for at kunne gøre Mette Frederiksen til statsminister,« sagde Mai Villadsen.

Aftalen er indgået af de røde partier, hvilket betyder, at den risikerer at blive rullet tilbage, hvis der kommer en blå regering efter næste folketingsvalg.



Det nye system skal træde i kraft snarest muligt og senest 1. januar 2024.